Steal The Brainrot, el juego más popular de Fortnite, genera indignación por sus micropagos: niños pueden comprar paquetes de $45 USD y participar en apuestas

Poco después de que se habilitaran las microtransacciones en las islas de Fortnite, Steal The Brainrot dio de qué hablar

A pesar de acercarse a su 10.° aniversario, Fortnite permanece como una de las experiencias en línea más populares en el mercado. Difícilmente podríamos definirlo como un Battle Royale o un juego como servicio convencional, pues ya es un metaverso que alberga multitud de experiencias. Uno de los títulos más populares denro de este universo ya dio de qué hablar por las razones equivocadas.

En noviembre del año pasado, Epic Games informó que los desarrolladores independientes ya podían agregar microtransacciones en sus islas personalizadas para obtener ingresos adicionales, una función que finalmente se activó el pasado 9 de enero de 2026.

En este momento, se desconoce si se tomarán medidas para evitar que los creadores añadan micropagos agresivos. Es importante señalar que la compañía que los jugadores podían comprar artículos premiumy loot boxes, siempre y cuando tuvieran el permiso de sus padres.

Si pensaban que solamente las compañías AAA eran codiciosas, están muy equivocados. Como prueba tenemos el caso de Steal The Brainrot, el modo de juego hecho por fanáticos más populares de la plataforma. Ahora, esta experiencia incluye una ruleta de azar, loot boxes y paquetes premium con precios elevados.

Steal The Brainrot y su dominio en Fortnite

Mientras muchas personas piensan que títulos de alto perfil como Call of Duty: Black Ops 7 o Clair Obscur: Expedition 33 son los más populares de la industria de los videojuegos, la triste realidad es que las propuestas más exitosas se encuentran dentro de Roblox y Fortnite.

En meses recientes, Steal The Brainrot se volvió uno de los favoritos de los fanáticos: batió el récord de más de 1 millón de jugadores simultáneos en la plataforma online de Epic Games. Pero, ¿en qué consiste esta peculiar experiencia? Como su nombre indica, incluye personajes absurdos como Tung Sahur, Tralalero Tralala, Bombardiro Crocodilo y Cappuccina.

El objetivo de este modo de juego es sencillo: coleccionar criaturas para generar dinero y acumular riquezas, que a su vez permiten conseguir más “Brainrots”. Lo interesante es que los jugadores pueden atacarse para robar pertenencias, lo que añade un grado de riesgo y recompensa.

Steal The Brainrot es el juego de terceros más popular de Fortnite

Steal The Brainrot surgió de una modalidad creada en Roblox, que en su auge alcanzó un pico máximo de casi 28 millones de fanáticos. Su versión en Fortnite también es muy popular, especialmente entre el público infantil. Es por la suma de estos factores que los acontecimientos recientes activaron las alarmas.

Steal The Brainrot agrega micropagos indignantes

Si bien la oportunidad de generar ingresos con las islas fue recibida con entusiasmo entre la comunidad de creadores, rápidamente salieron a la luz los riesgos de esta característica. Tan pronto se habilitaron las funciones de monetización, los creadores del juego de terceros más grande de Fortnite pusieron manos a la obra para añadir microtransacciones.

Los fanáticos descubrieron que Steal The Brainrot agregó paquetes de artículos premium que alcanzan los $45 USD. El bundle llamado Present Rot incluye 2 objetos aleatorios, así que estamos ante una loot box en toda regla. Lo más indignante es su precio elevado: 4900 V-Bucks.

Los fans de Steal The Brainrot pueden comprar costosos paquetes premium a cambio de V-Bucks (PaVos)

Anteriormente, Epic Games informó que el límite máximo de las microtransacciones por ítem individual era 5000 V-Bucks. Lo llamativo es que este pack tiene un descuento de tiempo limitado, pues su precio real es 5400 V-Bucks. Eso quiere decir que los desarrolladores externos venden un artículo que, en teoría, está prohibido por las reglas.

Por si fuera poco, Steal The Brainrot también añadió una ruleta de apuestas que permite a los jugadores conseguir recompensas aleatorias. Los fanáticos pueden girarla una vez cada 4 horas, aunque es posible omitir los periodos de espera al gastar más monedas premium.

Un giro equivale a 100 V-Bucks, mientras que 3 cuestan 200 V-Bucks. Aunque son precios relativamente bajos, es indignante porque esta experiencia de Fortnite es particularmente popular entre los niños. La comunidad critica el hecho de que este tipo de propuestas acercan a los infantes al mundo de las apuestas y los juegos de azar.

Con la monetización de islas, las loot boxes y mecánicas de apuestas regresaron a Fortnite

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que el estudio debería restringir las microtransacciones? Déjanos leerte en los comentarios.

