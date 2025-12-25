Steam, PSN, Fortnite y más servicios colapsaron durante las fiestas de Navidad y miles de personas tuvieron problemas para jugar

El aumento de tráfico provocó que los servicios de juegos en PC y consolas experimentaran fallas durante las vacaciones

¡Feliz Navidad! Además de pasar el tiempo en familia, muchos aprovechan las fiestas decembrinas para disfrutar videojuegos en línea en compañía de amigos y desconocidos de Internet; y claro, una gran cantidad de personas reciben su primera consola o PC como regalo durante estas celebraciones. El problema es que el aumento de tráfico puede provocar intermitencias en la red en Steam y otros ecosistemas.

No todo fueron risas durante las fiestas navideñas. Según reportes, la tienda de Valve, PlayStation Network, Fortnite y otras plataformas de gaming colapsaron y experimentaron fallas de conectividad durante el 24 y 25 de diciembre, aunque parece que la mayoría de los servicios online ya volvieron a la normalidad.

Video relacionado: Tus videojuegos van a desaparecer

Fortnite se cayó durante horas

Por supuesto, los videojuegos con una audiencia muy amplia fueron los más afectados por los problemas de red. Aunque se desconoce el origen de los errores, se cree que el aumento repentino de jugadores saturó los servidores. De cualquier modo, muchos fans de Fortnite, tanto nuevos como antiguos, tuvieron inconvenientes para unirse a partidas.

A través de los canales oficiales de soporte en redes, Epic Games reconoció que, efectivamente, algunos jugadores tenían problemas para iniciar sesión en el free-to-play. El primer informe llegó aproximadamente a las 7:52 PM del miércoles 24 de diciembre de 2025, lo que posiblemente arruinó los planes de muchas personas.

Los errores continuaron a lo largo de las próximas horas, y el estudio responsable de Fortnite fue muy transparente sobre el asunto al compartir publicaciones constantes en los que se detallaron el progreso de las reparaciones. Adicionalmente, Tim Sweeney declaró: “los servidores colapsaron, lo siento”.

Durante horas, fans tuvieron problemas para conectarse a Fortnite

Durante el mantenimiento, el título online expulsó a algunos fanáticos, mientras que otros ni siquiera podían acceder al matchmaking. En sitios como DownDetector, podemos observar que los reportes de fallas aumentaron durante la tarde y noche del miércoles.

La última publicación llegó a las 1:50 AM del jueves 25 de diciembre. Epic Games comentó que los jugadores ya deberían poder iniciar sesión de nuevo, aunque aclaró que todavía monitorearán los servidores y brindarán una actualización con cualquier nueva información. En la sección de comentarios, fanáticos aún informan fallas.

Steam, Xbox, PlayStation y más servicios colapsaron en fiestas de Navidad

Ciertamente, Fortnite y los servidores de Epic Games no fueron los únicos que sufrieron intermitencias de red durante las fiestas de Navidad. Resulta que otras plataformas tuvieron problemas de conexión, lo que impidió que muchos jugadores iniciaran sesión y disfrutaran sus títulos favoritos.

Steam, el launcher de gaming más grande y popular de PC, también se cayó durante un momento. Según informes, la plataforma de Valve experimentó una falla completa, que provocó que fuera imposible acceder a la tienda, usar las funciones de comunidad y emplear otras características.

Steam sufrió una falla masiva que impidió que los jugadores pudieran disfrutar sus títulos favoritos

En DownDetector, se registraron más de 14,000 reportes durante el mediodía. Adicionalmente, el sitio web no oficial SteamStatus destacó que los problemas surgieron alrededor de las 2:00 PM del 24 de diciembre de 2025. Aunque las intermitencias continuaron durante la tarde, parece que los servicios se restablecieron poco después. Hce unos momentos pudimos acceder a la tienda sin mayores complicaciones.

PlayStation Network también experimentó inconvenientes de conectividad y durante la noche del 24 de diciembre de 2025 se compartieron más de 1000 reportes de fallas, según DownDetector. Xbox Live y los servicios online de Electronic Arts también cayeron brevemente durante las fiestas decembrinas.

Múltiples servicios de juegos experimentaron fallas de red durante las fiestas de Navidad

Según las gráficas, parece que la mayoría de estos servicios ya volvieron a la normalidad; sin embargo, y si consideramos que muchas personas recibieron un videojuego como regalo de Navidad, es muy probable que se registren nuevos picos de actividad que provoquen que los servidores calpense una vez más durante las próximas horas.

Pero cuéntanos, ¿tuviste problemas para jugar en línea? Déjanos leerte en los comentarios.

Video relacionado: PlayStation abandonó el Juego Como Servicio que tanto buscaba

Fuente 1 y 2