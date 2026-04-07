Stellar Blade 2 es inminente: director habla sobre cuándo se podría mostrar el nuevo proyecto, pero advierte que el anuncio tardará por una buena razón

De forma repentina, SHIFT UP se convirtió en uno de los estudios más importantes de la industria de los videojuegos; no es para menos, pues en 2024 sorprendió al mundo con el exitoso y popular Stellar Blade. La secuela está en desarrollo, pero actualmente se desconoce cuándo se dejará ver por primera vez. Sabemos que […]

De forma repentina, SHIFT UP se convirtió en uno de los estudios más importantes de la industria de los videojuegos; no es para menos, pues en 2024 sorprendió al mundo con el exitoso y popular Stellar Blade. La secuela está en desarrollo, pero actualmente se desconoce cuándo se dejará ver por primera vez.

Sabemos que la compañía surcoreana tiene las manos llenas con múltiples proyectos en producción, así que lógico y razonable pensar en que la segunda entrega de la franquicia postapocalíptica aún tardará mucho en debutar; sin embargo, parece que el director dejó caer la posibilidad de que el anuncio oficial esté más cerca de lo que pensamos.

Si bien es un misterio cuándo tendrá lugar la revelación formal de Stellar Blade 2, Kim Hyung-tae, jefe del estudio desarrollador, señaló que los fanáticos ya deberían empezar a elevar un poco sus expectativas.

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Stellar Blade 2 se mostrará hasta que esté listo

Tras el éxito histórico de la entrega original protagonizada por EVE, Adam y Lilly, SHIFT UP confirmó el año pasado que ya trabaja en una segunda entrega. Los detalles son escasos como es de esperar, pero la compañía prometió que la secuela “incorporará una visión del mundo más amplia” y presentará una “jugabilidad mejorada”.

Los fanáticos están muy emocionados y ya quieren ver a Stellar Blade 2 en su máximo esplendor. Aún habrá que esperar para conocer más detalles, pues Kim Hyung-tae dijo en una entrevista con el medio japonés 4Gamer que el desarrollo de videojuegos “se realiza lentamente y con cuidado”, lo que provoca que haya “momentos en los que desde fuera parece que no pasa nada”.

El director de SHIFT UP habló sobre su próximo proyecto y afirmó que el equipo “trabaja con gran entusiasmo en la producción”, pero asegura que les gustaría mostrarlo al mundo cuando “haya alcanzado una calidad satisfactoria”. Esto parece indicar que el primer teaser aún tardará en llegar.

La revelación oficial de la secuela de Stellar Blade aún está lejos, pero los fans esperan que tenga lugar en 2026

“Nuestro equipo trabaja con gran entusiasmo en el proyecto y nos gustaría presentarlo una vez que haya alcanzado una calidad satisfactoria. En lugar de compartir [el primer avance] prematuramente, creemos que es mejor informar a todos cuando esté completamente listo”.

Aunque los fanáticos estarán tristes de saber que deberán ser pacientes hasta conocer los primeros detalles de Stellar Blade 2, parece que hay esperanza. Cuando el medio 4Gamer pidió que compartiera más información, el director sugirió que los fans ya pueden elevar un poco sus expectativas.

“Si digo algo, será un gran spoiler. Así pues, ¿qué tal algo como: ‘ha llegado el momento en que pueden tener un poco de expectativa’?”

¿Cuándo se podría compartir el primer trailer de Stellar Blade 2?

Aunque Kim Hyung-tae nunca mencionó directamente a Stellar Blade 2 durante la conversación, es lógico pensar en que la secuela de la aventura de EVE es una de las máximas prioridades del equipo y que sus declaraciones hacen alusión, de alguna u otra forma, a esta segunda entrega.

Si analizamos sus palabras, parece poco probable que obtengamos más información sobre la segunda entrega en Summer Game Fest o Gamescom; sin embargo, ya es más razonable imaginar un escenario en el que primer anuncio tenga lugar en The Game Awards 2026 u otro evento importante de finales de año.

En febrero, SHIFT UP reveló que tiene planes de compartir más información sobre Stellar Blade 2 en algún punto de 2026. Además de esta secuela, el estudio trabaja en Project Spirits, un ambicioso RPG de fantasía. Por otra parte, recientemente también dio a conocer que adquirió Unbound Studio, la nueva compañía de Shinji Makami.

La segunda entrega de Stellar Blade ya está en desarrollo, sin una fecha de lanzamiento

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que se mostrará la secuela? ¿Qué novedades esperas de esta nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Stellar Blade 2 si visitas esta página.

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