Stellar Blade 2 no será publicado por Sony para mantener el “atractivo único” de la franquicia, y un lanzamiento multiplataforma ahora es muy probable

SHIFT UP confirmó que el desarrollo de la segunda entrega de la serie protagonizada por EVE avanza sin contratiempos

Stellar Blade 2, nombre no oficial con el que se le conoce al proyecto, se alza como uno de los lanzamientos más esperados de los próximos años; no es para menos, pues la entrega original de 2024 enamoró a los fans gracias a su jugabilidad enfocada en la acción y, por supuesto, al diseño íconico de su protagonista. A diferencia de lo que sucedió con el título original, parece que esta secuela será multiplataforma.

Aunque los detalles sobre la nueva aventura de EVE son muy escasos, el estudio surcoreano SHIFT UP acaba de compartir más información que arroja luz sobre el estado del desarrollo y la estrategia de negocio. De esta manera, se confirmó lo que ya se sabía: el nuevo juego de la franquicia será autopublicado.

El primer título de la franquicia de temática postapocalíptica debutó en exclusiva para PlayStation 5 en abril de 2024, algo lógico al considerar que Sony Interactive Entertainment se desempeñó como editor. Alrededor de 14 meses después, durante el verano de 2015, el juego debutó para PC vía Steam y la Epic Games Store.

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Stellar Blade 2 sería multiplataforma

Ahora, parece que un lanzamiento multiplataforma para Stellar Blade 2 está dentro del terreno de las posibilidades. A principios de este año, la compañía dirigida por Tae-hyung Kim externó su intención de fortalecer sus capacidades de autopublicación, un tema que volvió a salir a colación durante el último informe financiero de la empresa.

En la sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar después de la presentación de los resultados del último trimestre, el estudio dio a conocer que publicará por su cuenta la nueva entrega de la franquicia, una decisión que le permitirá mantener y transmitir el “atractivo único” de la franquicia de “manera más directa y eficaz”.

Stellar Blade 2 será autopublicado por SHIFT UP, lo que hace que la exclusividad con PlayStation sea menos probable

“Cabe destacar que, a partir de este próximo título, SHIFT UP pasará a un modelo de servicio first-party. Esto nos permitirá liderar estrategias de marketing que reflejen plenamente la identidad distintiva de la franquicia Stellar Blade, y esperamos comunicar el atractivo único de su universo a los jugadores de manera más directa y eficaz”.

La compañía se abstuvo de entrar en detalles sobre el tema, pero sugirió que Stellar Blade 2 podría llegar a Xbox Series X|S e incluso Nintendo Switch 2, pues su objetivo es lanzar la secuela simultáneamente en la mayor cantidad de plataformas compatibles.

“Al aprovechar la sólida base de fans y el estatus de propiedad intelectual atemporal que estableció el primer juego, formulamos una estrategia de comercialización óptima diseñada para maximizar las ventas y llegar a una amplia audiencia global desde el primer día”.

El primer Stellar Blade podría llegar a Nintendo Switch 2

SHIFT UP se muestra muy optimista por el futuro, y confía en que el próximo título de la franquicia “ofrecerá resultados significativamente mejores en comparación con su predecesor” debido a 3 factores clave: capacidades de autopublicación de alta calidad, una estrategia de maximización de ventas y una base de fans de propiedad intelectual probada.

Aunque información sobre una posible ventana de lanzamiento brilló por su ausencia en la presentación, la empresa prometió que “el desarrollo del próximo título de Stellar Blade continúa sin problemas y avanza por buen camino para cumplir con nuestros estándares de calidad previstos”.

Todo parece indicar que deberemos ser pacientes, pues Stellar Blade 2 aún permanecerá en el horno por más meses. Por suerte, parece que la entrega original tiene posibilidades de dar el salto a Nintendo Switch 2 o Xbox.

Según rumores, Stellar Blade podría llegar a Nintendo Switch 2 tarde o temprano

En la misma sesión de preguntas y respuestas, SHIFT UP aseguró que “exploran activamente una mayor expansión de plataformas”, lo que sugiere que el primer título de la saga podría llegar a otros formatos. Eso se alinea con rumores previos que afirman que la aventura de EVE está en camino a la consola híbrida de la compañía japonesa.

Pero dinos, ¿crees que abandonar la exclusividad es una buena idea? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Stellar Blade 2 si visitas esta página.

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