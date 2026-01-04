Stranger Things decepcionó a miles de fans con su episodio final, pero logró cautivar a Hideo Kojima: “es triste pensar que no los volveré a ver”

El desarrollador de videojuegos detrás de Metal Gear Solid y Death Stranding compartió un emotivo mensaje sobre la serie de Netflix

Stranger Things es una de las series originales de Netflix más populares y queridas por el público. Tras casi 10 años de historia, finalmente llegó a su conclusión en 2025 con una última temporada que dividió las opiniones de la audiencia. A pesar de que el episodio que cerró el arco narrativo de Eleven y otros personajes icónicos generó polémica, Hideo Kojima sólo tiene cosas positivas para decir de esta producción.

Para nadie es secreto que la mente maestra detrás de Metal Gear Solid y ambas entregas de la serie Death Stranding es un verdadero erudito del cine y la televisión. A pesar de su agenda sumamente apretada, suele usar sus redes personales para compartir sus opiniones sobre las películas y series que disfruta en su tiempo libre.

Además, el estilo de dirección del creativo japonés está moldeado, en gran medida, por el tipo de obras que consume. El autor no es ajeno al fenómeno de Stranger Things, y recientemente habló sobre el final de este show de TV.

Final de Stranger Things emocionó a Hideo Kojima

El programa de televisión protagonizado por Millie Bobby Brown se unió al catálogo de Netflix en 2016 con una primera temporada que sorprendió a propios y extraños gracias a su estética ochentera, personajes memorables y una historia que combina aventura y terror. Su gran popularidad le permitió expandirse con más episodios.

Tras una larga espera, Stranger Things concluyó en 2025 con una quinta temporada, que se dividió en 3 partes. El capítulo final se emitió en todo el mundo el pasado 31 de diciembre. A pesar de que las opiniones están divididas, Hideo Kojima quedó cautivado con el cierre de esta producción.

En un post en redes sociales, el desarrollador de videojuegos confiesa que el show de TV le recuerda a una época complicada, pues los primeros episodios se estrenaron poco después del momento en que se produjo su ruptura con Konami. También rememora a Eleven y otros personajes que crecieron junto a él.

A pesar de las críticas negativas de los fans, el final de Stranger Things pudo emocionar a Hideo Kojima

“Para mí, en realidad fue una serie dramática muy especial. Comenzó en 2016, durante mi difícil etapa justo después de independizarme, un período lleno de ansiedad y soledad. También fue cuando empecé a ver servicios de streaming por primera vez como un nuevo tipo de medio de entretenimiento”.

“Durante los últimos 10 años, pasé tiempo con Eleven y la gente de Hawkins (incluidos los monstruos del Upside Down); recibí coraje de ellos y me impulsaron hacia adelante una y otra vez. Mientras los veía crecer a través de la historia, yo también lo hice en el ‘mundo real’”, escribió Hideo Kojima en su mensaje emotivo. “Es triste pensar que no los volveré a ver”, indicó.

Aunque se mostró nostálgico ante la idea de que la trama de Stranger Things llegó a su final, el creativo reconoce que “siempre hay una manera de volver a ese ‘pueblo’” y enfatiza que “esta no es una historia sobre decir adiós”.

La última temporada de Stranger Things genera controversia

Hideo Kojima demostró una vez más su pasión por la industria del entretenimiento al señalar que la historia del show de Netflix es como una partida de Dungeons & Dragons, pues señala que es posible crear nuevas historias sobre ese universo en cualquier momento al recordar ese mundo y sus personajes.

“Entre las muchas historias que nacen en nuestro interior, seguirán vivas para siempre. Allí se reencontrarán y seguirán con sus aventuras. Mientras no lo olvidemos, siempre estarán ‘aquí’. Gracias, Stranger Things”, concluyó el director de Kojima Productions.

La opinión de Hideo Kojima es notablemente más positiva que la del resto de Internet. Aunque se estima que la temporada final de la serie de Netflix fue un gran éxito de audiencia, las reseñas de los fans fueron mixtas en el mejor de los casos: mientras algunos están satisfechos con la conclusión, otros arremeten contra el cierre que se les dio a algunos personajes.

Además, un gran sector del público criticó duramente la calidad de los efectos visuales del episodio final. Más allá de las opiniones dispares de la comunidad, es innegable que el show creado por los hermanos Duffer dejó huella en la cultura popular moderna.

La confesión de Will y otros momentos también generaron polémica entre los fans de Stranger Things

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de Hideo Kojima? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más información sobre Stranger Things y su relación con la industria de los videojuegos.

