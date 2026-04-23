Stray llega a Nintendo Switch 2 con mejoras visuales y una aventura felina que podrás experimentar muy pronto

El querido juego del gato callejero prepara su salto a la nueva consola con gráficos mejorados y rendimiento optimizado.

Los jugadores de Nintendo pronto tendrán una nueva excusa para explorar uno de los mundos más curiosos de los últimos años. Una aventura protagonizada por un michi que conquistó a millones, y ahora está lista para encontrar un nuevo hogar. La experiencia promete sentirse mejor que nunca gracias al poder de la consola híbrida más reciente.

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Después de meses de especulación, ya hay fecha concreta para la llegada de Stray a Nintendo Switch 2 y lo mejor es que la espera será bastante corta.

Un salto a Nintendo Switch 2 con mejoras importantes

Annapurna Interactive confirmó que Stray llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 28 de mayo, con una versión optimizada que aprovecha el hardware de la consola. Esta edición incluirá resolución en 4K, mejor tasa de cuadros por segundo y controles adaptados, incluso con soporte tipo mouse para una experiencia más precisa.

Estas mejoras apuntan a que el título se sentirá más fluido y visualmente atractivo. Esto es clave para un juego que depende tanto de su atmósfera y detalles en el entorno. Además, la iluminación, los reflejos y la ambientación cobran un papel importante en esta historia.

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Una aventura única desde la perspectiva de un gato

En Stray, tomas el control de un gato callejero que debe sobrevivir en una ciudad futurista llena de robots y peligros ocultos. La propuesta destaca por permitirte interactuar con el entorno de formas creativas, desde trepar estructuras hasta empujar objetos o simplemente causar caos como cualquier felino curioso.

El juego mezcla exploración, sigilo y resolución de acertijos. Tendrás que moverte con cuidado, evitar amenazas y descubrir los secretos de un mundo que parece abandonado por los humanos, todo mientras estableces conexiones con los peculiares habitantes mecánicos.

La narrativa también juega un papel importante. A través de pequeños detalles y encuentros, la historia se construye de forma sutil pero efectiva. Esto genera una experiencia envolvente que se queda contigo incluso después de terminarla.

Un juego perfecto para jugar en portátil

La llegada de Stray a Nintendo Switch 2 abre la puerta a disfrutar esta aventura en formato portátil. Esto cambia por completo la forma en que se vive el juego. Explorar sus escenarios en cualquier lugar suena como una gran ventaja.

Además, su ritmo relajado y enfoque en la exploración lo hacen ideal para sesiones cortas o largas. Ya sea que quieras avanzar en la historia o simplemente perderte en sus escenarios, esta versión promete ser una gran opción.

¿Vas a darle una oportunidad a este gato aventurero en su llegada a Switch 2? ¿Crees que este tipo de juegos encajan bien en formato portátil? Cuéntanos en los comentarios.

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