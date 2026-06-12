La más reciente edición del Nintendo Direct dejó varias sorpresas para los jugadores de Nintendo Switch 2, pero una de las más llamativas fue la confirmación de que Stellar Blade llegará a la consola durante 2026. La noticia emocionó a muchos fans, especialmente porque el título debutó originalmente como exclusivo de PlayStation 5.

Ahora, miembros de ShiftUp compartieron nuevos comentarios sobre la importancia de este lanzamiento y dejaron una respuesta bastante curiosa cuando se les preguntó por el futuro de la serie en la plataforma de Nintendo.

ShiftUp considera muy importante el lanzamiento de Stellar Blade en Switch 2

Tras el anuncio oficial, Edouard Akopcan, jefe de publicación de ShiftUp, habló sobre lo que representa llevar Stellar Blade a una nueva plataforma. Según explicó, el proyecto forma parte de los planes de la compañía para expandir su presencia como distribuidor independiente y llegar a más jugadores alrededor del mundo.

El ejecutivo comentó que anunciar una versión para Nintendo Switch 2 después de haber sido exclusivo de PlayStation 5 representa un paso muy importante para el estudio. También señaló que se trata del inicio de una estrategia para acercar sus juegos a una audiencia más amplia.

Akopcan explicó que todavía necesitarán tiempo para desarrollar la infraestructura necesaria que les permita continuar creciendo en esa dirección, pero dejó claro que la llegada de Stellar Blade a Switch 2 es una pieza clave dentro de esos planes.

¿También veremos Stellar Blade: Bloodrain en Nintendo Switch 2?

La conversación se puso todavía más interesante cuando un fan preguntó directamente si Stellar Blade: Bloodrain podría llegar algún día a Nintendo Switch 2.

En lugar de ofrecer una respuesta clara, Akopcan decidió responder con otra pregunta: “¿GTA VI funcionaría en un Switch 2?”.

La declaración llamó inmediatamente la atención de la comunidad. Aunque no confirma ni descarta una adaptación de Stellar Blade: Bloodrain, sí deja abierta la puerta a distintas interpretaciones. Algunos jugadores creen que el comentario podría estar relacionado con las exigencias técnicas del nuevo proyecto, mientras que otros consideran que simplemente fue una forma divertida de evitar comprometerse.

Por ahora, ShiftUp mantiene silencio sobre una posible versión de la secuela para la consola híbrida. Sin embargo, la compañía tampoco ha cerrado completamente la posibilidad.

Los jugadores de Nintendo ya tienen una cita pendiente

Mientras las especulaciones sobre Stellar Blade: Bloodrain continúan, los usuarios de Nintendo Switch 2 ya pueden esperar la llegada del primer Stellar Blade durante 2026.

Será interesante ver cómo se adapta la experiencia de acción protagonizada por Eve al hardware de la consola y si este lanzamiento termina abriendo la puerta para futuras entregas de la franquicia.

¿Planeas jugar Stellar Blade en Nintendo Switch 2? ¿Te gustaría ver Stellar Blade: Bloodrain también en la consola? Cuéntanos en los comentarios.

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