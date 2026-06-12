La tecnología es simplemente fascinante, y siempre resulta muy divertido e interesante cuando los desarrolladores ponen a prueba las capacidades del hardware antiguo. Hace poco ganó visibilidad el curioso caso de un programador que logró algo que parecía imposible: correr uno de los mejores shooters de todos los tiempos en un Nokia de 2007.

En años recientes, hemos visto cómo entusiastas logran ejecutar juegos en todo tipo de dispositivos poco convencionales. Posiblemente el ejemplo más claro de esta tendencia es DOOM, que ya se demostró que puede funcionar a la perfección en prácticamente cualquier apartado: desde tractores hasta calculadoras.

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Logran correr Half-Life 1 en un Nokia N95 de 2007

Pero claro, también hay otros títulos que sacan a relucir el lado más creativo de la comunidad. En esta ocasión, un ingenioso diseñador y apasionado de la tecnología desarrolló una versión funcional de un aclamado FPS de Valve para un antiguo Nokia de 2007.

Hablamos de Dante D. Leoncini, un talentoso programador y divulgador de software conocido por su trabajo en la aplicación Whisk3D, una herramienta de creación 2D/3D de su autoría. A través de redes sociales, compartió uno de sus más recientes experimentos: un port de Half-Life 1 para el Nokia N95.

El teléfono de antigua generación debutó en 2007, hace casi 20 años. Es fácil suponer que podría correr el clásico FPS de Valve, pero hay que considerar que el dispositivo tiene capacidades muy limitadas, con una memoria NAND de 256 MB, una unidad SDRAM de 64 MiB y una memoria flash de 160 MB para almacenamiento.

Así pues, llevar la entrega original de Half-Life al celular no era tarea sencilla. A pesar de los desafíos, Dante D. Leoncini demostró su gran conocimiento en tecnología y programación, y se las arregló para crear una versión funcional del título para el dispositivo de hace 2 décadas.

Programador consigue hacer un port de Half-Life para teléfonos celulares Nokia N95

El desarrollador indicó que el juego corre a unos 30 fps, aunque quizás lo más sorprendente es que el port tiene compatibilidad con ratón y teclado. Aunque reconoció que hay algunos detalles por corregir, indicó que ya identificó la causa y que ya trabajaba en una solución.

Precisamente, un par de días después publicó una actualización en la que señaló que ya pulió las armas y otros detalles relacionados con el rendimiento y los gráficos. Incluso reveló que es posible crear un servidor dedicado y usar todo el arsenal. ¿El siguiente paso? Añadir sesiones LAN.

Half-Life 1 on the Nokia N95 finally reached 30 FPS! Some slowdowns remain, but I've already identified the cause and am working on a fix. Mouse and keyboard support has also been added. Still a few bugs to fix, but it's getting there.#HalfLife #nokia #symbian #valve #steam pic.twitter.com/PDlq2CRxAy — Dante D. Leoncini (@dante_leoncini) June 5, 2026

Half-Life funciona en otros dispositivos inusuales

Ver un port funcional y estable de Half-Life 1 para el Nokia N95 es sorprendente por sí sólo, pero el desarrollador no se quedó allí y llevó el título a otros aparatos.

En otra publicación en su cuenta personal, Dante D. Leoncini reveló que también logró llevar el clásico de 1998 en dispositivos de la familia Symbian, como el Nokia N8 y el Nokia E7. Las más recientes versiones ofrecen mejoras de rendimiento, e incluso permiten que el título se pueda ejecutar en celulares sin GPU ni FPU.

Eso sí, el programador reveló que, en ese el último caso, Half-Life es completamente injugable y que es imposible de que alcance los 30 fps en. Aun así, hizo que el juego funcionara en dichos celulares por petición de sus seguidores. En respuesta a un fanático en la sección de comentarios, reveló que no tiene planes de llevar el título a PSP, DS o Nintendo 3DS.

El programador Dante D. Leoncini logra que Half-Life corra en celulares de la serie Symbian de Nokia

Pero dinos, ¿qué opinas de este curioso experimento? Déjanos leerte en los comentarios.

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