Cuando Square Enix presentó Final Fantasy VII Revelation durante el cierre de Summer Game Fest 2026, muchos fans notaron algo diferente. A diferencia de Remake y Rebirth, cuyos avances iniciales estuvieron muy enfocados en la historia, los personajes y los misterios de la trama, el nuevo capítulo de la trilogía dedicó gran parte de su presentación a mostrar sistemas de juego y mecánicas.

De acuerdo con Naoki Hamaguchi, director del proyecto, esta decisión fue completamente intencional. En una entrevista con LevelUp, el creativo explicó que la recepción de Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth les dejó una conclusión importante: muchos jugadores identifican la saga principalmente por su narrativa, pero no necesariamente por la profundidad de su jugabilidad.

“Cuando observamos la recepción de Final Fantasy VII Remake y Rebirth, notamos que muchos jugadores del mundo —incluyendo personas que nunca habían jugado Final Fantasy VII— perciben la serie principalmente como una experiencia centrada en la historia, los personajes y el mundo”.

Sin embargo, Hamaguchi considera que esa percepción no refleja por completo lo que la franquicia representa: “Uno de los puntos más fuertes de Final Fantasy VII siempre ha sido también su jugabilidad. Sentimos que no habíamos logrado comunicar correctamente ese aspecto en Remake y Rebirth”.

Por esa razón, el equipo decidió que el primer vistazo a Revelation debía enfocarse principalmente en mostrar qué tan divertido es jugarlo.

“Con Revelation queremos enfatizar mucho más el gameplay y transmitir claramente que Final Fantasy VII no es sólo una historia o un grupo de personajes memorables, sino también una experiencia de juego profunda y divertida”.

Según el director, esa filosofía estuvo presente desde la concepción misma del tráiler mostrado en Summer Game Fest: “Por esa razón, en el anuncio inicial de Final Fantasy VII Revelation decidimos enfocarnos en la jugabilidad antes que en la narrativa. Queríamos mostrar qué tan divertido es jugarlo”.

Un mundo más grande y también más vertical

La nueva dirección también se reflejará en la exploración. Hamaguchi nos reveló que uno de los principales objetivos del equipo era evitar repetir exactamente la estructura de mundo abierto vista en Rebirth. En lugar de limitarse a ampliar el tamaño del mapa, Square Enix busca ofrecer nuevas formas de recorrerlo.

Como se mostró brevemente en el anuncio, los jugadores podrán lanzarse desde el Highwind utilizando paracaídas para elegir su punto de aterrizaje. Además, un nuevo chocobo llamado Pico podrá desarrollar habilidades especiales, incluida la capacidad de volar.

“Sí, el mundo será más grande que en Rebirth, pero no sólo en extensión horizontal. También crecerá verticalmente (...) La idea es que la exploración no sólo se expanda en tamaño, sino también en posibilidades”.

Square Enix quiere que los minijuegos sean realmente opcionales

Otro de los cambios más interesantes está relacionado con las actividades secundarias. Aunque Revelation contará con más contenido opcional que Rebirth, el estudio busca responder a una de las críticas que recibió la entrega anterior: la sensación de que algunos minijuegos eran prácticamente obligatorios para optimizar a los personajes y sacarles el máximo en el combate.

Según el director, en Rebirth, numerosas recompensas estaban vinculadas al sistema de combate mediante materias y mejoras útiles para el progreso. Esto llevó a algunos jugadores a participar en actividades que realmente no les interesaban.

Para solucionar este problema, Revelation modificará significativamente la estructura de recompensas: “Las recompensas estarán más relacionadas con los propios minijuegos, cosméticos, skins y otros elementos similares, en lugar de afectar directamente el combate”.

Será hasta el lanzamiento del juego cuando descubriremos si estos ajustes hacen que sea una experiencia más divertida, pero una cosa parece clara: Square Enix quiere que Final Fantasy VII Revelation sea recordado tanto por su jugabilidad como por su historia.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Te emociona la dimensión del mundo de Final Fantasy VII Revelation? Cuéntanos en los comentarios.

Final Fantasy VII Revelation llegará en 2027 a PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y Nintendo Switch 2. Te recordamos que será un estreno multiplataforma, por lo que debutará en todas las consolas mencionadas de manera simultánea. Puedes saber más sobre este juego si hace clic aquí.