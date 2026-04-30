Super Mario Galaxy 2 recibe inesperada actualización que añade una nueva historia secreta para Rosalina

El clásico de Nintendo sorprende con contenido inédito años después de su lanzamiento, y podría estar conectado con la película.

Cuando parecía que Super Mario Galaxy 2 ya había contado todo lo que tenía que ofrecer, una nueva sorpresa apareció sin previo aviso. Nintendo lanzó una actualización que nadie vio venir, y que cambia ligeramente la forma en que recordamos este querido viaje espacial.

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La versión 1.4.0 ya está disponible tanto en Nintendo Switch como en su sucesora, y aunque incluye ajustes habituales, lo realmente interesante está en su contenido oculto.

Rosalina vuelve a brillar con una historia inédita

Uno de los elementos más recordados del juego es el libro de cuentos de Rosalina, que revela su pasado de forma emotiva. Ahora, ese libro tiene una nueva página.

La actualización añade una historia completamente nueva que se desbloquea bajo condiciones específicas. Primero debes completar el Capítulo Final del juego base. Luego, basta con terminar cualquier galaxia y obtener una Power Star.

A partir de ese momento, el nuevo relato estará disponible dentro del libro. Su contenido sigue siendo un misterio, lo que ha generado mucha conversación entre los fans. Algunos creen que podría expandir el pasado de Rosalina. Otros piensan que se trata de un guiño moderno para conectar con nuevas audiencias.

¿Un vínculo con la película de Mario?

El momento de esta actualización resulta curioso. Llega justo cuando la franquicia tiene presencia fuerte fuera de los videojuegos. Varios jugadores sospechan que esta nueva historia podría tener relación con la reciente película de Mario, que actualmente está en cartelera. Mario sigue expandiendo su universo en múltiples formatos, y esta actualización podría ser parte de esa estrategia.

Además, el contenido nuevo no se limita a la narrativa. La historia añadida incluye una canción inédita que acompaña el relato. Por esa razón, la app Nintendo Music también se actualizó para integrar este nuevo tema dentro del soundtrack del juego. Este detalle refuerza la idea de que el contenido fue trabajado con cuidado, y no se trata de un simple añadido menor.

Un clásico que sigue dando de qué hablar

El hecho de que Super Mario Galaxy 2 reciba contenido nuevo tantos años después demuestra el valor que aún tiene para Nintendo. Además, mantiene viva la conversación entre jugadores veteranos y nuevos.

Ahora queda por ver qué esconde realmente esta historia y si tendrá más conexiones con el futuro de la franquicia.

¿Ya desbloqueaste la nueva historia de Rosalina? ¿Crees que está conectada con la película de Mario? Cuéntanos en los comentarios.

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