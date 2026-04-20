Super Mario Galaxy: La Película aún domina la taquilla en México y el resto del mundo a pesar de las malas críticas, y acaba de hacer historia para Illumination

La cinta animada inspirada en los exitosos videojuegos de Nintendo acaba de superar una importante cifra de recaudación

Super Mario Galaxy: La Película se consolida como un fenómeno global, lo que es un logro al considerar que es uno de los estrenos peor calificados del año hasta la fecha. Pero incluso con las malas críticas de los expertos y un sector de la audiencia, aún domina la taquilla internacional.

El filme animado de Illumination y Nintendo llegó a las salas de los cines en Estados Unidos, México y otros mercados clave a principios de abril. Aunque actualmente posee una puntuación mediocre de 37 en Metacritic, se consolidó como el estreno más potente de 2026 hasta la fecha.

Pese a que ya lleva 3 semanas en cartelera, aún se mantiene firme y permanece como el líder indiscutible de la taquilla en múltiples regiones. Y si bien se desconoce si logrará igualar e incluso superar la recaudación total del filme original de 2023, es posible que supere la barrera de los $1000 millones de dólares con relativa facilidad.

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Super Mario Galaxy: La Película mantiene su éxito

El largometraje basado en la franquicia de Nintendo llegó a los cines con el pie derecho y recaudó $34.5 millones de dólares en Estados Unidos y otros $33.9 millones de dólares en el resto del mundo durante su primer día en cartelera. Desde entonces, ha mantenido el liderazgo en las listas de popularidad.

Super Mario Galaxy: La Película alcanzó una recaudación total de $629 millones de dólares en su segundo fin de semana, y aún conserva el buen ritmo pese a que, efectivamente, se vio una ligera disminución.

De acuerdo con los reportes, el largometraje protagonizado por Chris Pratt, Jack Black, Brie Larson, Charlie Day y Anya Taylor-Joy encabezó la taquilla estadounidense por tercera semana consecutiva y recaudó otros $35 millones de dólares en EUA, manteniéndose así por encima de Project Hail Mary y la nueva versión de La Momia.

Actualmente, Super Mario Galaxy: La Película suma una taquilla de $355.2 millones de dólares en Estados Unidos y $392.2 millones de dólares en el extranjero, lo que da un total sorprendente de $747.4 millones de dólares. Efectivamente, ya estamos ante el estreno más exitoso de 2026 hasta la fecha.

Super Mario Galaxy: La Película ya recaudó más de $50 millones de dólares en México y se consolida como un gran éxito en nuestro país

El filme de Illumination también conservó su liderazgo en México, donde recaudó $5 millones de dólares durante el pasado fin de semana. Actualmente, la cinta ya acumula $55.2 millones de dólares sólo en nuestro país, lo que le permitió superar a Barbie. También muestra un mejor desempeño en la región que Minecraft y mantiene un ritmo similar al de Lilo & Stitch.

Super Mario Bros. ya es una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine

Es lógico pensar en que Nintendo, Illumination y Universal Pictures están contentos con el desempeño de Super Mario Galaxy: La Película. Si mantiene el mismo ímpetu, es muy probable que la cinta alcance los $1000 millones de dólares en recaudación total para el cierre de su ciclo en cines.

También hay que considerar que la película debutará pronto en nuevos mercados. Tras una larga espera, el estreno en Japón está previsto para el 24 de abril y se espera que los fanáticos de aquel país ayuden a impulsar la taquilla. El largometraje se lanzó recientemente en Israel, donde alcanzó el número 1 de la cartelera con una recaudación de $700,000 USD.

Al sumar las ganancias de ambas adaptaciones de Super Mario Bros., la franquicia ya supera la barrera de los $2000 millones de dólares. Esto quiere decir que, con sólo 2 largometrajes, la saga se convirtió en la décima serie de largometrajes de animación más taquillera de todos los tiempos.

Nintendo tiene una las franquicias de animación más taquilleras del cine gracias al exito de Super Mario Bros.

Chris Meledandri, director y fundador de Illumination, ahora tiene 3 propiedades de animación en el top 10, lo que incluye Mi Villano Favorito/Minions, la Era del Hielo y Super Mario Bros.

Pero cuéntanos, ¿crees que la cinta del fontanero merece su éxito? Déjanos leerte en los comentarios.

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