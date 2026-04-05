Super Mario Galaxy: La Película recibe cientos de reseñas positivas de los fans, pero ni siquiera así puede superar a Sonic

El filme animado de Nintendo fue destruido por la crítica especializada y dividió las opiniones de los fanáticos de la franquicia

Las adaptaciones de videojuegos viven una era dorada, pero de vez en cuando aún debutan producciones que generan polémica y dividen la opinión del público. El más reciente proyecto que entra en esa categoría es Super Mario Galaxy: La Película, que ciertamente tuvo una muy mala recepción. Y sí, Sonic the Hedgehog presume un mejor historial.

La cinta animada de Illumination y Nintendo recibió reseñas muy negativas por parte de los expertos, pero los fanáticos fueron menos exigentes y le otorgaron calificaciones positivas. A pesar de la amabilidad de la audiencia general, es evidente que el proyecto también enfrentó problemas para convencer a todos los espectadores.

En comparación, Sonic 3: La Película supera con creces a las adaptaciones de Super Mario Bros. en términos de recepción del público.

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Sonic vence a Super Mario Galaxy: La Película

En definitiva, Sonic the Hedgehog empezó sus andanzas por el séptimo arte con el pie izquierdo. Para nadie es secreto que la primera película generó terror con el diseño original del protagonista, lo que obligó a retrasar el lanzamiento y aumentar considerablemente el presupuesto para hacer los cambios pertinentes.

A pesar de esa polémica, la cinta original tuvo una buena recepción crítica y fue un éxito en taquilla. La secuela recibió incluso mejores reseñas y recaudó más dinero, un fenómeno que se repitió con la tercera entrega de 2024. En contraste, Super Mario Galaxy: La Película y su predecesora fueron destrozadas por la prensa especializada.

Pero al final del día, el público tiene la última palabra. Es por eso que llama la atención que, a pesar de los intentos de los fanáticos de escribir reseñas positivas y contrarrestar la negatividad, la tercera cinta de Sonic the Hedgehog aún tiene una mejor recepción por parte de la audiencia.

Con casi 400 reseñas menos, Sonic 3: La Película tiene una mejor calificación por parte del público en Metacritic que Super Mario Galaxy: La Película

Sonic 3 se consolida como el proyecto mejor puntuado de la franquicia con una calificación promedio de 8.4 del lado del público en Metacritic, mientras que tanto la segunda como la primera entrega tienen un puntaje nada despreciable de 8.0.

Super Mario Bros. La Película de 2023 supera por muy poco a los primeros 2 largometrajes de la franquicia de SEGA al conseguir una puntuación de 8.1 por parte de la audiencia, pero está lejos de igualar el filme antagonizado por Shadow.

Por su parte, Super Mario Galaxy: La Película permanece como el proyecto peor valorado de la lista con una calificación de 7.8 del lado de los espectadores en Metacritic, a pesar de que ya tiene más de 1000 reseñas sobre sus espaldas. Esto significa que ni siquiera el público está muy contento con la calidad de la cinta animada.

A pesar de las críticas, Super Mario Galaxy: La Película es un éxito

Aunque la película animada inspirada en el videojuego de Nintendo Wii no pudo convencer a los expertos y dividió las opiniones de la audiencia, los datos demuestran que es un éxito rotundo en lo que se refiere a la recaudación en taquilla.

Super Mario Galaxy: La Película generó $130 millones de dólares en su semana de estreno en Estados Unidos, por lo que tuvo el mejor debut nacional del año hasta la fecha. Eso sí, quedó por detrás de los $146 millones de dólares de la cinta anterior de 2023.

Por otra parte, la segunda entrega de la franquicia recaudó $182.4 millones de dólares en el mercado internacional. Esto da un total impresionante de $372.5 millones de dólares, así que ya está claro que estamos ante uno de los lanzamientos más importantes de 2026. Por supuesto, aún está por verse si superará los $1300 MDD de su predecesor.

Pese a que recibió críticas muy negativas, Super Mario Galaxy: La Película es un enorme éxito comercial

En forma de comparación, es prudente recordar que Sonic 3: La Película recaudó aproximadamente $492 millones de dólares en todo el mundo durante su paso por los cines.

Pero cuéntanos, ¿prefieres Mario o Sonic? Déjanos leerte en los comentarios.

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