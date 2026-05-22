Deep Silver y King ART Games confirmaron la fecha de lanzamiento de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, el nuevo título de estrategia en tiempo real inspirado en el universo de Warhammer 40K. Después de años de espera, la franquicia finalmente regresará con una entrega que buscará recuperar las raíces clásicas de la serie.

El juego debutará el próximo 17 de septiembre exclusivamente para PC vía Steam.

El regreso de la estrategia clásica

De acuerdo con sus desarrolladores, Dawn of War IV apostará por un enfoque mucho más cercano a las entregas originales, dejando atrás varios de los cambios experimentales vistos en títulos recientes. La propuesta combinará construcción de bases, administración de recursos y grandes enfrentamientos militares con el brutal estilo característico de Warhammer 40K.

Los jugadores podrán controlar cuatro facciones completamente distintas: Space Marines, Orks, Necrons y Adeptus Mechanicus, quienes debutarán oficialmente en la saga Dawn of War. Cada ejército tendrá unidades, estructuras, comandantes y mecánicas propias que modificarán radicalmente la forma de jugar.

La campaña más ambiciosa de la franquicia

King ART Games también confirmó que el juego contará con más de 70 misiones de campaña. La historia fue coescrita por John French, reconocido autor de Black Library, y buscará convertirse en la narrativa más grande vista en la serie hasta ahora.

Cada facción tendrá su propia campaña dedicada, acompañada de escenas CGI y cinemáticas totalmente animadas. Además, gran parte del contenido podrá jugarse tanto en solitario como en cooperativo.

Regresa el modo Last Stand

El nuevo título también recuperará varios modos favoritos de la comunidad. Entre ellos destaca el regreso de Last Stand, además de Skirmish y multijugador competitivo con partidas 1v1, 2v2 y 3v3.

Por otro lado, los jugadores podrán personalizar sus ejércitos gracias a una herramienta Painter que permitirá modificar la apariencia de las tropas o utilizar esquemas inspirados en facciones clásicas del universo Warhammer 40K.

Uno de los aspectos más llamativos será la evolución del sistema Sync Kill, que ahora ofrecerá combates cuerpo a cuerpo mucho más detallados y violentos durante las batallas.

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