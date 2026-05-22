Call of Duty: Mobile se prepara para una de sus colaboraciones más explosivas hasta ahora. Activision reveló todos los detalles de la Temporada 5 — Revenge, actualización que traerá contenido inspirado en The Boys, incluyendo nuevos modos de juego, eventos especiales, operadores temáticos y recompensas exclusivas.

La nueva temporada estará disponible a partir del 27 de mayo a las 6:00 PM, hora de la Ciudad de México.

Antes de ver los detalles, ¿por qué no checas su emocionante trailer?

Homelander, Starlight y Black Noir invaden Call of Duty: Mobile

Como parte de la colaboración, personajes icónicos de The Boys llegarán al juego para protagonizar modos especiales centrados en superpoderes. Entre los personajes disponibles destacan Homelander, Starlight y Black Noir.

Uno de los principales atractivos será Supe’d Up Attack of the Undead, variante especial del clásico modo de zombies donde todos los Operadores serán asignados automáticamente como Supers inspirados en los personajes de la serie.

Cada héroe tendrá habilidades únicas:

Homelander podrá volar y atacar usando rayos láser desde sus ojos.

Starlight liberará ondas de choque que ralentizan enemigos.

Black Noir utilizará una katana letal mientras aumenta su velocidad con cada eliminación.

Mientras tanto, los jugadores infectados dependerán de velocidad y ataques cuerpo a cuerpo para convertir a todos los sobrevivientes.

Battle Royale con poderes temporales

La colaboración también introducirá Vought Royale, un nuevo modo de Battle Royale donde los jugadores podrán consumir Temp V para desbloquear habilidades aleatorias inspiradas en los Supers.

Entre los poderes disponibles estarán:

Saltos potenciados capaces de recorrer enormes distancias.

Visión láser aérea.

Ondas eléctricas que dañan enemigos y desactivan vehículos.

Habilidades de teletransportación para sorprender rivales.

Estas mecánicas buscarán transformar por completo la dinámica tradicional de Battle Royale.

Nuevo modo Armored Royale

Temporada 5 también añadirá Armored Royale, una modalidad centrada en combate vehicular. Cada escuadrón comenzará con un vehículo blindado que funcionará tanto como transporte como punto de reaparición.

Los jugadores podrán mejorar sus unidades utilizando efectivo obtenido durante las partidas y deberán mantenerlas operativas para conservar la ventaja táctica.

Llegan nuevas recompensas y contenido mítico

Además de la colaboración con The Boys, la temporada incluirá al nuevo Operador Mítico Kui Ji: Portador del Juramento Eterno, junto a un Pase de Batalla renovado.

Entre las recompensas más importantes destacan:

El fusil de asalto BAL-27.

El perk Tactical Lining.

Nuevos aspectos de operadores.

Proyectos de armas temáticos.

Cosméticos exclusivos.

También habrá un evento temático donde los jugadores elegirán entre las facciones The Boys o Dawn of the Seven para desbloquear recompensas Épicas.

COD Points dobles y contenido exclusivo

Activision confirmó además promociones especiales en la tienda web oficial de Call of Duty: Mobile. Desde el 23 de mayo a las 6:00 PM (hora de Ciudad de México), los jugadores podrán acceder anticipadamente a paquetes con COD Points dobles, monedas míticas, cajas fuertes y recompensas exclusivas relacionadas con The Boys.

¿Qué te parecieron todas estas novedades? ¿Cuál es el skin de The Boys que quieres tener? Cuéntanos en los comentarios.

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