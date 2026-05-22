La industria demuestra cada año que, pese a las crisis continuas, puede ofrecer contenido de muy alta calidad. Hay muchos lanzamientos importantes planeados para los próximos meses, incluyendo la nueva entrega de Fable.

Luego del rotundo éxito de Forza Horizon 6, Playground Games se alista para completar el desarrollo de su primer RPG. Originalmente, iba a debutar en 2025, pero Xbox decidió retrasarlo para poder cumplir con las expectativas de los fans.

El reputado estudio tiene el tiempo encima, pues prometió que Fable debutará este año, pero sus nuevas vacantes y la llegada de GTA VI generan dudas al respecto. Por ello, la compañía decidió hablar sobre el lanzamiento de su RPG.

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¿Playground Games volverá a retrasar Fable?

Diversos reportes y rumores aseguran que probablemente Fable vuelva a retrasarse por 2 motivos: su desarrollo aún no está completo y Xbox evitará a toda costa competir con GTA VI, el juego de Rockstar que acaparará las miradas en cuestión de meses.

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Desde principios de año, Xbox anunció que Fable estaba entre sus cartas fuertes para 2026, y aún está pendiente el lanzamiento de Gears of War: E-Day y Halo: Campaign Evolved.

Playground Games ha reiterado en varias ocasiones que su RPG llegará este año, pero las dudas sobre su lanzamiento resurgieron por unas vacantes publicadas recientemente.

La compañía busca un productor, un diseñador de juegos y más talento para completar el desarrollo del RPG. La buena noticia es que no hay motivos para alarmarse, pues su meta aún es lanzarlo en 2026.

En un comunicado, la compañía celebró el éxito de Forza Horizon 6 y reafirmó que el desarrollo de Fable continúa a todo lo que da. Además de los nuevos desarrolladores que se unirán a su equipo, PlayGround Games tiene el apoyo de Blizzard para la creación de cinemáticas.

“Tras el increíble lanzamiento de Forza Horizon 6 esta semana, la emoción en el estudio es máxima. Pero aún no hemos terminado. Con Fable a la vuelta de la esquina, seguimos reclutando profesionales de diversas disciplinas para incorporar más talento excepcional al equipo".

El RPG sigue en desarrollo y llegará este año

Por ahora, no hay pistas sobre la fecha de lanzamiento de Fable, pero todo indica que estará listo para el otoño. Así pues, competiría de cerca con GTA VI por la atención y la cartera de los jugadores.

Fable se mantiene como lanzamiento multiplataforma

La llegada de Asha Sharma a Xbox dio esperanzas a muchos sobre el regreso de los juegos exclusivos. XBOX Player Voice evidenció que los fanáticos de la marca no quieren ver sus títulos más importantes en las consola de la competencia; sin embargo, no hay un cambio de planes, al menos por ahora.

Fable no sólo llegará a PlayStation 5, sino que tendrá un lanzamiento simultáneo en la consola de Sony, Xbox Series X|S y PC. El nuevo RPG representará la llegada de la franquicia a PlayStation, lo que no tiene muy contentos a los fans que exigen el regreso de los exclusivos.

Fable reforzará la estrategia multiplataforma de Xbox

Actualmente, Xbox no ha hecho ninguna actualización a su estrategia multiplataforma. En cambio, PlayStation dejará de llevar sus títulos single-player a PC, lo que bien podría influir en la decisión final de Sharma.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Fable.

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