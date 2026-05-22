Bungie está entre la espada a la pared luego de la recepción mixta de Marathon y el inminente final de Destiny 2. Los pronósticos son poco positivos para el estudio de PlayStation, y muchos fanáticos ya pronostican su posible cierre.

Esta semana, la compañía confirmó que Destiny 2 dejará de recibir nuevo contenido y que su última gran actualización llegará a principios de junio. La noticia fue un balde de agua fría para muchos jugadores, quienes están desconcertados y molestos.

La comunidad de la secuela decidió alzar la voz y reclamarle a Bungie por abandonar el título. Expresaron su malestar en la página de Marathon en Steam, donde hicieron un bombardeo de reseñas negativas.

Video relacionado: El fracaso de Marathon podría destruir a Bungie

Jugadores decepcionados con el final de Destiny 2 arremeten contra Marathon

Bungie convirtió Destiny 2 en un juego de largo aliento. Desde 2017, el título captó la atención de millones de fans, quienes crearon una sólida comunidad y conocieron amigos luego de pasar cientos de horas en su universo.

Articulos La caída de Marathon: el nuevo Concord de PlayStation El shooter de extracción tiene fanáticos fieles, pero su comunidad es cada vez más pequeña y su futuro luce incierto VER

Luego de casi una década, la secuela dejará de recibir nuevo contenido, lo que supone el final de una era para la franquicia y para Bungie, que batalla para mantener la vigencia de Marathon.

Muchos jugadores no pueden creer que el final de Destiny 2 esté tan cerca, luego de todo lo que significó para sus vidas. Algunos consideran que Bungie comete un error al abandonar el título para darle prioridad al shooter de extracción.

Ante esto, parte de la comunidad decidió hacer un bombardeo de reseñas negativas a Marathon como protesta, pues quieren que la secuela siga recibiendo novedades a largo plazo, sobre todo ya no hay pistas sobre el desarrollo de Destiny 3.

“¿Por qué Destiny tuvo que morir para esto? Destiny era como mi hogar, los amigos que hice allí... los recuerdos de todos los buenos momentos... ¿Tirado a la basura para qué? ¿Para Marathon? ¿Por qué?”.

Jugadores criticaron a Bungie por darle prioridad a Marathon y no a Destiny 2

Algunas reseñas afirman que el shooter de extracción no tiene salvación luego de perder a una parte importante de su comunidad, por lo que no tiene sentido frenar el contenido para un título que aún tiene potencial. Diversos fans concluyeron que Destiny y Bungie morirán por culpa de Marathon y que los planes para salvar al shooter de extracción no funcionarán.

Bungie está en la cuerda floja

Es lógico pensar que el estudio abandonará Destiny 2 debido a que ya trabaja en la próxima entrega de la franquicia. Sin embargo, el panorama para Bungie es realmente oscuro.

Jason Schreier, uno de los periodistas más confiables de la industria, adelantó que habrá despidos importantes en el estudio de PlayStation. Lo más alarmante es que Bungie no tiene otro proyecto en desarrollo activo.

Destiny 3 estaría aún en sus fases iniciales y aún tardaría en entrar en producción. Así pues, todo indica que el estudio se enfocará en mejorar e impulsar Marathon. Si el shooter de extracción fracasa, entonces podríamos estar ante el final inminente de la compañía.

El futuro de Bungie es más incierto que nunca

En esta página están todas las noticias relacionadas con Bungie.

Video relacionado: Marathon es el shooter más despiadado del año

Fuente