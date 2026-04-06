Super Mario Galaxy: La Película ya es una de las adaptaciones de videojuegos más taquilleras de la historia; la cinta de Nintendo rompió récords en sólo 5 días

A pocos días de su estreno, Super Mario Galaxy: La Película presume una infinidad de récords gracias a su éxito internacional en la taquilla. La película de Nintendo e Illumination se convirtió rápidamente en uno de los mejores estrenos de lo que va de 2026. También ya es una de las adaptaciones de videojuegos más taquilleras de la historia, lo que refleja la enorme popularidad que tienen Mario y compañía en la industria del entretenimiento.

La cinta animada tuvo un excelente arranque en los cines y cautivó a millones de personas de todo el mundo. Recaudó $68.4 millones de dólares a nivel mundial durante sus primeros días, pero dicha cifra se ha disparado de forma importante luego de este fin de semana. Gracias a esto, Super Mario Galaxy: La Película ya está en el top 10 de cintas basadas en videojuegos más exitosas de la historia, algo que consiguió sólo en 5 días.

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Los récords de Super Mario Galaxy: La Película y su éxito en taquilla

La nueva película de Nintendo volvió a reventar la taquilla este fin de semana. Al momento de escribir esto, la nueva aventura de Mario ya recaudó $190 millones de dólares en Estados Unidos y $182.2 millones en la taquilla internacional. Esto significa que la cinta ya superó los $372 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Esto la convierte en un éxito para la compañía japonesa y en uno de los mejores estrenos de 2026.

Super Mario Galaxy: La Película demuestra el enorme potencial que las franquicias de Nintendo pueden detener en la pantalla grande. Gracias al éxito de la secuela, Super Mario Bros. es la única franquicia de animación con 2 entregas que han superado los $350 millones de dólares. En Estados Unidos, es el quinto mayor estreno mundial para una película animada y el segundo mejor estreno para Illumination en su historia.

Además, la secuela ahora es el segundo mejor estreno mundial para una película basada en videojuegos, pues sólo es superada por su antecesora. También es el segundo mayor estreno internacional basado en un videojuego y la única IP de animación que ha tenido 2 películas con una taquilla internacional que supera los $170 millones de dólares.

La película de Nintendo es un éxito monumental

De esta forma, Super Mario Galaxy: La Película compite de cerca con aclamadas franquicias de la animación, como Shrek, Toy Story y Minions. Ni qué decir de su excelente recepción en México, que se convirtió en uno de los mercados más importantes para su éxito a nivel internacional.

Gracias a un reporte del analista Edgar Apanco, sabemos que la cinta entró al top 100 histórico de la taquilla mexicana en sólo 4 días. Según los pronósticos, Super Mario Galaxy: La Película se convertirá en la décima película que superará los $1000 millones de pesos en México.

La película de Nintendo ya es una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas

Las películas basadas en videojuegos han pasado de ser apuestas arriesgadas a convertirse en auténticos fenómenos globales en taquilla. Super Mario Galaxy: La Película es actualmente la novena película de videojuegos más taquillera de la historia. Nintendo lidera la lista gracias a Super Mario Bros.: La Película, que recaudó más de $1361 millones de dólares a nivel mundial.

Le sigue Una película de Minecraft que sorprendió con una recaudación de $957 millones y se consolidó rápidamente como uno de los mayores éxitos del cine basado en videojuegos. El top 5 se complementa con cintas como Sonic 3: La Película ($462 millones), Pokémon Detective Pikachu ($449 millones) y Warcraft ($439 millones). Abajo está completa la lista de adaptaciones de videojuegos más exitosas a nivel mundial.

Super Mario Galaxy: La Película hizo historia en su primera semana

Super Mario Bros.: La Película— $1361.9 millones

Una película de Minecraft — $957.9 millones

Sonic 3: La película — $462.5 millones

Pokémon: Detective Pikachu — $449.7 millones

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos — $439 millones

Rampage: Devastación — $428 millones

Uncharted: Fuera del mapa — $407.1 millones

Sonic 2: La película — $405.4 millones

Super Mario Galaxy: La Película — $372.5 millones

Angry Birds: La película (2016) — $352.2 millones

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