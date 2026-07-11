XBOX Game Pass aún tiene varias sorpresas que ofrecer a sus jugadores en julio, pero también ya está preparando grandes lanzamientos para agosto. Si eres de los que mes con mes piensa detenidamente si vale la pena renovar tu suscripción, debes saber que muy pronto habrá atractivos estrenos de día 1.

Actualmente, ya hay 5 juegos confirmados para XBOX Game Pass y PC Game Pass que llegarán al catálogo en agosto, entre ellos los nuevos títulos de aclamados estudios. A continuación, te compartimos los detalles para que tomes tu decisión.

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¿Qué juegos llegarán a XBOX Game Pass en agosto de 2026?

Durante los próximos días, el servicio de suscripción de Microsoft recibirá títulos de la talla de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Además, durante la segunda mitad de julio habrá grandes lanzamientos como Halo: Campaign Evolved, título que pondrá broche de oro al mes. La buena noticia es que agosto también estará lleno de grandes juegos.

Uno de los lanzamientos más importantes del próximo mes será Beast of Reincarnation, el nuevo juego de Game Freak, popular estudio conocido por desarrollar los títulos de Pokémon. Es un RPG de acción ambientado en una versión postapocalíptica de Japón. Tendrá combates en tiempo real donde tendrás que pelear contra enormes criaturas corrompidas.

Beast of Reincarnation llegará a XBOX Game Pass como lanzamiento de día 1, pero no será el único juego que debutará directamente en el servicio. Vendrá acompañado de Resonance: A Plague Tale Legacy, el próximo juego de Asobo Studio. La historia de Sophia promete acción, combates cuerpo a cuerpo, acertijos y una historia apasionante.

Como siempre, los lanzamientos independientes no pueden faltar en el servicio. Durante agosto, habrá títulos como Monsters Are Coming!, un roguelike de Ludogram, y Sandustry, un juego de automatización y contrucción de Lantto Games.

Por ahora, el último juego confirmado para agosto es Grave Seasons, de Perfect Garbage. Se trata de un simulador de granjas con un giro inesperado, pues agrega elementos de terror y misterios. Abajo está la lista de juegos con sus respectivas fechas de lanzamiento en consolas, PC y la nube:

Beast of Reincarnation, juego del estudio de Pokémon, llegará como estreno a XBOX Game Pass

Beast of Reincarnation (4 de agosto)

Monsters Are Coming! Rock & Road (6 de agosto)

Sandustry (13 de agosto)

Grave Seasons (14 de agosto)

Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto)

Algunos juegos muy esperados ya no llegarían a XBOX Game Pass

Como seguramente sabes, XBOX pasa por una importante reestructuración que implicó recortes y despidos. Naturalmente, esto afectará a XBOX Game Pass a largo plazo, pues algunos títulos anteriormente programados para su catálogo tal vez nunca lleguen.

XBOX venderá varios de sus estudios y dejará que otros vuelvan a ser independientes, por lo que ya no estarán obligados a llevar sus títulos actuales y futuros al servicio de suscripción. De acuerdo con reportes, el caso más relevante hasta ahora es el de Undead Labs, que no será obligado a cumplir sus obligaciones con la plataforma.

Esto significa que State of Decay 3 podría quedarse fuera de XBOX Game Pass, a pesar de las promesas de que sería un lanzamiento de día 1. Lo mismo podría ocurrir con Senua, el nuevo juego de Ninja Theory, así como con futuros proyectos de Double Fine y Compulsion Games.

Juegos de antiguos estudios de XBOX podrían no llegar a Game Pass

En esta página encontrarás todas las noticias sobre Xbox Game Pass.

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