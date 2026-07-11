Fanáticos del terror pueden conseguir gratis 2 juegos que corren en cualquier PC, pero sólo estarán disponibles sin costo por tiempo limitadoPor Daniel Laguna el
Obtén los títulos antes de que sea demasiado tarde y ahorra $8 USD
¿No sabes qué jugar este fin de semana y, además, eres fanáticos del terror? Estás de suerte si contestaste afirmativamente, pues puedes conseguir gratis 2 atractivos juegos de horror para PC por tiempo limitado. Ambos títulos prometen mantenerle al filo de tu asiento con propuestas diferentes, pero igual de terroríficas.
Debes ser rápido para conseguirlos sin costo y no dejar pasar mucho tiempo, pues ambos están disponibles con 100% de descuento gracias a una promoción que concluirá muy pronto. A continuación, te decimos cómo conseguirlos y disfrutarlos en tu computadora.
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Decrypt, juego de terror y ciencia ficción, está disponible gratis
El género de terror es uno de los más populares entre los desarrolladores independientes. Por ello, es común ver interesantes proyectos que experimentan con su alcance. Por tiempo limitado, puedes conseguir gratis Decrypt, título de Crux Game Studios para PC que mezcla horror y ciencia ficción.
El título te lleva al espacio en una aventura de supervivencia en primera persona. Su historia comienza con la desaparición de una nave de carga que, tiempo después, es localizada completamente abandonada y a miles de kilómetros de su ruta original.
Asumes el papel de un agente dedicado al análisis forense de datos y eres enviado por la Federación Comercial GiS para investigar la nave. Como imaginas deberás explorar sus instalaciones y encontrar pistas sobre lo que sucedió con sus tripulantes.
El título ofrece una experiencia breve, de entre 45 minutos y una hora, ideal si buscas pasar el rato este fin de semana. Decrypt se vende normalmente por $2.99 USD, pero por unos días estará disponible gratis. Para conseguirlo, basta que visites itch.io, plataforma confiable de juegos independientes.
Ve a su página y descárgalo sin costo, ya sea para Windows o macOS. Sólo toma en cuenta que podrás hacerlo hasta el próximo lunes 13 de julio, así que apresúrate a canjearlo.
Within, aventura de terror psicológico, está disponible sin costo
Si lo tuyo es el terror psicológico, entonces debes darle un vistazo a Within, otro de los títulos que Crux Game Studios está regalando. Esta aventura conserva el estilo narrativo de otros proyectos de la compañía, así que prepárate para conocer una historia con giros inesperados.
Within se centra en Maya, quien recibe una inesperada llamada de Nikil, su hermano menor, que le cambia la vida. Luego de estar alejados por un tiempo, este rencuentro desata una serie de hechos aterradores y revive dolores del pasado en la protagonista.
Tu misión será explorar diversas locaciones y descubrir la trama que se esconde detrás de la relación de los hermanos. Tiene una duración aproximada de 30 minutos, así que es una experiencia que también puedes acabar en una tarde sin problemas.
Within cuesta regularmente $4.99 USD, pero puedes conseguirlo gratis en itch.io. Basta que visites su página y descargues su versión más reciente para Windows. Estará disponible sin costo también hasta el 13 de julio.
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