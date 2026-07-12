Lenovo es una de las compañías dedicadas al desarrollo de tecnología más reconocidas a nivel mundial y también una de las marcas más importantes al hablar de cómputo. Por esta razón, resulta curioso que dicha compañía se haya arriesgado a lanzar la Sunyao G02, una consola portátil que incluye una tarjeta Micro SD con cerca de 30 mil juegos ilegales.

A pesar de que la Sunyao G02 no es fabricada por Lenovo directamente, este producto hace uso de la licencia y el logo de la compañía gracias a un acuerdo que focaliza la venta de la consola de forma exclusiva en China. Debido a situaciones fuera del control de la empresa y al no cumplir la restricción regional, los líderes en cómputo se han puesto en el ojo del huracán por integrar juegos sin licencia oficial. Para limpiar su imagen, Lenovo decidió arrancar el problema de raíz.

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Esto no era parte del plan

En un movimiento sospechoso, Lenovo decidió retirar la consola portátil de todos los canales de venta, especialmente en plataformas en línea que exportan sus productos a nivel mundial. Esta situación se ha arrastrado desde mayo, cuando la Sunyao G02 se puso a la venta de forma exclusiva en China.

A pesar de esto, Lenovo confirmó que, a pesar de llevar su logo en la caja y al momento de encender la consola, ellos no autorizaron la venta ni la distribución de la consola a nivel internacional. También se explicó que, durante su venta en China, la consola no incluía juegos, pero otros distribuidores decidieron cargar los juegos al ofrecer el producto a nivel internacional.

La portátil se sacó de circulación hace poco, sin embargo, varios usuarios reportan que el producto ha reaparecido con un nombre diferente. Por supuesto, el logo de Lenovo ya no aparece en esta nueva versión, pero aún se ofrecen diferentes versiones con cerca de 10 mil a 20 mil juegos incluidos.

Sin duda, esta fue una buena lección para Lenovo, pues, además de arriesgarse a una demanda millonaria, aprendió que involucrarse con productos de bajo costo y fuera de su supervisión puede manchar su prestigio de por vida.

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¿Crees que Lenovo hizo lo correcto con esta decisión? ¿Qué opinas de este tipo de productos? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios.

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