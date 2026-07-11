Microsoft hizo despidos masivos en XBOX para hacer una reestructuración en su negocio de videojuegos y que sea verdaderamente rentable. Esto supuso la eliminación de 1600 puestos de trabajo en julio y, en total, 3200 trabajadores de XBOX serán despedidos a lo largo del año fiscal 2027.

Las críticas hacia Microsoft continúan desde todos los frentes, incluso del político, pues la situación acaba de dar un giro inesperado: acusan a Microsoft de despedir a cientos de trabajadores de XBOX para contratar personal extranjero y, así, reducir sus costos laborales.

Esto se debe a que los despidos coincidieron con la autorización para que el gigante tecnológico contratara a más de 2000 trabajadores extranjeros y, supuestamente, reduzca sus costos laborales a costa de los empleados estadounidenses.

Video relacionado: Masacre en XBOX : ¡Nadie está a salvo de “Hacha” Sharma!

Señalan a Microsoft por despedir empleados de XBOX para abaratar costos laborales con personal extranjero

De acuerdo con un reporte de New York Post, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos le otorgó permiso a Microsoft para contratar a 2273 trabajadores no inmigrantes de países extranjeros. Esto como parte del programa de visas H-1B, que permiten a las empresas estadounidenses contratar extranjeros para trabajos especializados.

Los datos, revelados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), generaron indignación entre la comunidad y los trabajadores estadounidenses. Muchos de ellos acusaron a Microsoft de despedir a su fuerza laboral local para contratar extranjeros por una menor paga y así abaratar sus costos laborales totales.

Algunos consideran que el programa de visas H-1B es un “robo de empleos a escala industrial a los estadounidenses”, pues los extranjeros aprovechan oportunidades justo cuando hubo despidos masivos. Microsoft y otras grandes tecnológicas han estado en la mira durante años por este tema, así que los trabajadores de Estados Unidos pidieron un alto.

“Esto es una locura. La inmigración legal es un problema grave. Estas empresas, especialmente las grandes tecnológicas, están abusando de estos programas de inmigración para reemplazar a los trabajadores estadounidenses con trabajadores extranjeros”, dijo Riley Moore, miembro del congreso de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, Microsoft es uno de los mayores beneficiarios del programa, con un número considerable de aplicaciones por parte de trabajadores de India. Incluso, algunos de los críticos arremetieron contra Asha Sharma, presidenta de XBOX, pues consideran que despidió a trabajadores estadounidenses para favorecer a los potenciales empleados de dicho país.

Despidos en XBOX provocaron serias acusaciones contra Microsoft

Microsoft se defendió de las acusaciones y justificó su apoyo al programa de visas H-1B

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha intentado frenar el alcance del programa de visas, pero sin mucho éxito. Recientemente, se anunció una investigación al respecto para evitar supuestos fraudes y “proteger” a los trabajadores estadounidenses.

Ante las críticas, Microsoft emitió un comunicado para explicar que diversos empleados con visa H-1B también formaron parte de la reciente ola de despidos en sus oficinas y en las de XBOX, así que no hay ningún plan secreto de fondo para reducir costos por medio de la contratación de extranjeros.

“Estas decisiones se basan en las necesidades del negocio, no en el estatus migratorio. Los empleados con visa H-1B también se vieron afectados por la eliminación de puestos de trabajo en Estados Unidos”, afirmó un portavoz de la empresa.

Microsoft sigue en la mira de la autoridades tras despidos masivos en su división de videojuegos

Tras los despidos, Asha Sharma fue nombrada asesora de la Reserva Federal de Estados Unidos para empleo y productividad. Como es evidente, el nombramiento generó bastante polémica en vista de los miles de despidos que impactaron y aún le esperan a XBOX.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.

Video relacionado: Minecraft mantenía el plan fallido de XBOX

Fuente