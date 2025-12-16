Team Cherry anuncia expansión DLC de Hollow Knight: Silksong y podrás jugarla gratis

Este año se marcará en los libros de historia de los videojuegos como el que por fin vio el lanzamiento de Hollow Knight: Silksong. Pero 2026 será también importante para los fans de la saga, pues será cuando el título recibirá más contenido… gratis.

Hollow Knight: Silksong podrá no haber brillado tanto en The Game Awards 2025 como los fans hubieran querido después de todos los años que tuvieron que esperar para poder jugarlo, pero Team Cherry en una entrevista meses atrás había dejado claras sus intenciones de ofrecer contenido postlanzamiento.

Pues bien, no tuvimos que esperar tanto para conocer más detalles, pues en plena época navideña y para cerrar con broche de oro 2025, Team Cherry anunció formalmente el primer DLC de Hollow Knight: Silksong.

¿Qué novedades ofrecerá Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow?

Estamos hablando de Sea of Sorrow, nuevo contenido DLC que hará las veces de expansión de historia del aclamado indie australiano.

Al tratarse de contenido en desarrollo, no se ofrecieron muchos detalles más allá de un vistazo al arte, pero se anticipó también que se incluirán nuevas áreas, herramientas y más y que la aventura tendrá temática náutica.

Lo mejor de todo es que podrás jugarlo gratis. Así es el primer contenido adicional de Hollow Knight: Silksong será gratuito para todos los jugadores. La espera no será larga, pues se lanzará en algún momento de 2026.

A continuación puedes ver el trailer de anuncio.

Hollow Knight: Silksong ya vendió millones de copias

El estudio indie habló también del éxito de Hollow Knight: Silksong y por primera vez reveló cifras oficiales de ventas. Concretamente, ya son más de 7 millones de copias vendidas sin contar los millones más que han disfrutado el indie por medio de Game Pass, por lo cual agradeció a los fans.

“Ver crecer a la comunidad, ver el increíble arte, los mods, las estrategias inesperadas y el apoyo entre los jugadores a través de los desafíos del juego ha sido enormemente gratificante para nosotros aquí en casa”, comentó Team Cherry. “Su continuo entusiasmo sigue siendo un gran motivador mientras trabajamos para expandir el juego aún más”.

Para conmemorar esto, el estudio reveló que se alió con Studio Tyto y Fangamer para lanzar una nueva colección de figuritas de los personajes de Hollow Knight: Silksong que ya puedes preordenar a cambio de $112 USD.

Por si te lo perdiste: Team Cherry lamentó que Hollow Knight fuera perjudicial para otros indies.

Así son los primeros coleccionables de Hollow Knight: Silksong (imagen: Team Cherry)

Ya puedes jugar una versión mejorada de Hollow Knight

Adicionalmente, Team Cherry también dejó echar un vistazo a los proyectos que está cocinando, incluyendo una versión mejorada del Hollow Knight original para Nintendo Switch 2, que al igual que Hollow Knight: Silksong aprovechará la potencia de la consola de Nintendo para ofrecer mejor tasa de cuadros por segundo, mejor resolución y efectos gráficos adicionales.

Aquellos jugadores que tienen la versión estándar de Hollow Knight en Nintendo Switch podrán descargar la versión mejorada para Nintendo Switch 2 sin costo adicional una vez que esté disponible igualmente en algún momento de 2026.

Por si fuera poco, Team Cherry también actualizará todas las versiones actuales de Hollow Knight con estas mejoras y la de PC ya puede probarse en fase Beta (Steam y GOG).

Aunque ciertamente parecen muchas actualizaciones, Team Cherry puso fin a su mensaje anticipando que todavía tiene más planes para 2026 y que se limitó a no compartir por ahora.

Entérate: Team Cherry acertó que Hollow Knight: Silksong perdería el GOTY en The Game Awards 2025 ante este juego.

¿Qué te parecieron todas las noticias de Hollow Knight? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con la escena de juegos indie si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3