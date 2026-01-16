Teresa Palmer se une al cast de la serie de God of War como Sif

La actriz interpretará a la esposa de Thor en la esperada serie de Prime Video

Hace poco se anunció que el actor Ryan Hurst fue elegido para interpretar a Kratos en la serie de God of War que Prime Video está preparando. Hoy nos enteramos que la actriz Teresa Palmer también se unirá al cast de la serie.

La noticia la dio a conocer Deadline, los cuales confirmaron que Palmer interpretará a Sif, la esposa de Thor. Teresa Palmer es conocida por sus papeles en pelíclas como Hasta el Último Hombre y Cuando las Luces se apagan.

Teresa Palmer se une al cast de God of War

Parece que la serie de God of War tomará libertades creativas

Lo curioso es que, la primera temporada abarcará al primer juego de la saga nórdica, en el cual no aparece Sif. Ella apareció hasta la entrega de 2022, God of War Ragnarök. Esto nos da a entender que habrán ciertas libertades creativas respecto a cómo contarán la travesía de Kratos y Atreus por los 9 reinos antes del Ragnarök.

Esto no debe de preocupar a los fans de los videojuegos, ya que Cory Barlog, director de God of War (2018) será productor ejecutivo de la serie. Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, también fungirá como productor ejecutivo. Así que ellos dos supervisarán todo el proceso creativo alrededor de la serie.

Está previsto que la producción de God of War comience este marzo en Vancouver, Canadá. Lo más seguro es que en estos días den a conocer al resto del cast para saber quiénes interpretarán a Atreus, Baldur, Freya, Thor y Odín.

Aún no sabemos qué actores interpretarán a los demás personajes

La serie es coproducida por PlayStation Studios, Sony Pictures y Amazon GMG Studios. El escritor, productor ejecutivo y shorunner de la serie es Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind) y Frederick E. O. Toye (The Boys, Shogun) será el encargado de dirigir los 2 primeros episodios.

Sony Pictures tiene varios proyectos basados en videojuegos en desarrollo

God of War no es la única serie que Sony Pictures está desarrollando. Recordemos que la productora de cine tiene una alianza con Nintendo Productions para desarrollar la película de The Legend of Zelda, la cual llegará a cine en mayo de 2027. Recientemente, Netflix obtuvo los derechos de la película de Link y Zelda para que, una vez termine su recorrido en taquilla, salga directamente en la plataforma de streaming roja.

Además, también están en fase de preproducción una película basada en la saga Horizon. Además, también preparan una pelicula y un animé basados en Ghost of Tsushima. Aún no se sabe cuándo comenzarán su producción, por ende, la fecha de estreno se ve lejos aún.

La serie de God of War está prevista para su estreno en Prime Video en 2027.

¿Qué opinas? ¿Estás emocionado por ver a Kratos en live action? ¡Déjanos saberlo en los comentarios o nuestro servidor de Discord!

