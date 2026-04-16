The Expanse: A Telltale Series llega por sorpresa a Nintendo Switch 2 y revive su historia espacial interactiva

La aclamada aventura narrativa ya está disponible en la consola híbrida con una edición completa que incluye contenido adicional.

Los anuncios inesperados siempre tienen un encanto especial, sobre todo cuando se trata de experiencias narrativas que muchos creían cerradas. Ahora, una historia espacial cargada de decisiones y drama político vuelve a dar de qué hablar en una nueva plataforma.

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Después de casi 3 años desde su estreno original, The Expanse: A Telltale Series finalmente aterrizó en Nintendo Switch 2 con su edición más completa. La propuesta llega sin previo aviso, lista para conquistar a nuevos jugadores y también a quienes buscan revivir su intensa narrativa.

Un viaje narrativo que ahora puedes jugar en cualquier lugar

The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition ya está disponible en la eShop por $29.99 USD, ofreciendo la experiencia completa desarrollada por Telltale Games y Deck Nine Games. Esta versión incluye los 5 episodios originales que debutaron en 2023, además de contenido adicional que amplía la historia.

El juego se sitúa en el universo de The Expanse, una franquicia basada en las novelas de James S. A. Corey, que presenta un futuro donde la humanidad colonizó el sistema solar. En este contexto, distintas facciones luchan por el poder, generando tensiones políticas y conflictos constantes.

Decisiones, conspiraciones y supervivencia en el espacio

En esta aventura, tomas el control de Camina Drummer, una líder fuerte y decidida que busca un misterioso tesoro en los confines del Cinturón. La narrativa gira en torno a decisiones complicadas, relaciones tensas y situaciones límite que definirán el destino de toda la tripulación.

La jugabilidad mantiene el sello clásico de Telltale Games, pero introduce elementos más dinámicos. Puedes explorar naves abandonadas, caminar por paredes con botas magnéticas y desplazarte en gravedad cero, lo que le da un toque más inmersivo a la experiencia.

Además, deberás enfrentar motines, gestionar conflictos internos y tomar decisiones que afectan directamente el desarrollo de la historia. Cada elección importa, y eso se siente en cada episodio.

Contenido extra que amplía el universo

La edición Deluxe incluye el episodio adicional “Archangel”, donde tomas el papel de Chrisjen Avasarala, una figura política clave en la historia. Este capítulo ofrece una perspectiva distinta, enfocada en la política y las decisiones estratégicas dentro del sistema solar. Aquí, tendrás que equilibrar conflictos entre facciones, enfrentar rivales políticos y lidiar con problemas personales en un día que cambiará todo.

El lanzamiento en Nintendo Switch 2 abre la puerta para que más jugadores descubran esta historia o la disfruten en formato portátil, algo que encaja perfecto con su estructura episódica.

¿Le darás una oportunidad a esta aventura narrativa en su nueva versión portátil?, ¿crees que este tipo de juegos funciona mejor en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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