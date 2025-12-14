The Game Awards 2025 recibe una sorpresiva calificación en una encuesta publicada por Geoff Keighley

Por Dan Villalobos el 14 de diciembre de 2025

El evento generó conversación, pero no precisamente por las razones correctas.

Cada año, The Game Awards busca celebrar a la industria del videojuego con anuncios, premios y grandes invitados. En la edición pasada, el evento volvió a cumplir en escala, pero no en satisfacción general.

Aunque hubo algunos anuncios llamativos y momentos destacados, una gran parte de la audiencia terminó la transmisión con una sensación agridulce. Las expectativas eran altas y, para muchos jugadores, el resultado no estuvo a la altura.

Como ya es tradición, Geoff Keighley realizó una encuesta en la red social X para conocer la opinión del público. Los resultados fueron claros y poco favorables para el organizador del evento.

Una calificación que refleja el malestar del público

The Game Awards 2025 recibió una calificación D tras una votación que acumuló más de 404 mil votos. La cifra no sólo es negativa por la letra, sino por la enorme participación de la audiencia.

Este nivel de respuesta sugiere que el descontento fue generalizado y no un caso aislado. Miles de espectadores decidieron expresar su opinión de forma directa y contundente.

El contraste con el año anterior resulta inevitable. En 2024, el evento obtuvo una calificación A con apenas 183 mil votos, menos de la mitad de participación registrada este año.

Las críticas que se repitieron tras el evento

Entre los comentarios más frecuentes destacó el ritmo del show. Muchos espectadores consideraron que el evento fue demasiado largo y con secciones que se sintieron innecesarias.

También hubo críticas hacia el enfoque excesivo en anuncios comerciales. Para algunos jugadores, los premios quedaron en segundo plano frente a trailers y segmentos patrocinados.

Además, la falta de sorpresas verdaderamente impactantes fue otro punto señalado. Parte de la audiencia esperaba revelaciones más fuertes o anuncios inesperados que justificaran la duración del evento.

Un resultado que no puede ignorarse

Recibir una calificación D representa un golpe directo para la imagen de The Game Awards. El evento se ha posicionado como el escaparate más grande del gaming a nivel mundial.

Este resultado podría obligar a Geoff Keighley y su equipo a replantear el formato del show. Ajustar el ritmo, dar más peso a los premios y escuchar a la comunidad parecen pasos necesarios.

Hasta ahora, Keighley no ha emitido comentarios adicionales sobre la encuesta. Aun así, el mensaje del público es claro y difícil de ignorar.

¿Crees que The Game Awards 2025 merecía una calificación D? ¿Qué cambios debería hacer el evento para recuperar la confianza del público? Cuéntanos en los comentarios.

