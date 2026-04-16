The King of Fighters 2002 y Metal Slug regresarán en el nuevo NeoGeo AES+, una versión actualizada de la consola clásica de SNK

SNK presenta una versión mejorada de su sistema de arcade doméstico; la plataforma debutará en noviembre y costará $249 USD

Pocos juegos tuvieron tanto impacto en la cultura latinoamericana como The King of Fighters 2002, considerado por muchos como la mejor entrega de la querida saga japonesa. Los fanáticos de hueso colorado estarán felices de saber que este y otros juegos clásicos están de vuelta, aunque hay algunos puntos importantes a considerar.

Muchos son demasiados jóvenes para recordar el NeoGeo AES (Advanced Entertaniment System), una consola de 1991 que, en esencia, llevaba los juegos de arcade de la compañía directamente a los hogares de los fanáticos con versiones muy fieles a las originales. Tristemente, tuvo muy malas ventas debido a su precio elevado.

Este sistema clásico quedó en el olvido… hasta ahora. Sin que nadie lo esperara, SNK unió fuerzas con Plaion para lanzar el NeoGeo AES+, una versión mejorada que pretende replicar la experiencia arcade de una manera fiel y fluida. Ya conocemos los primeros detalles, y hay una mala noticia que decepcionará a los fans de nuestra región.

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NeGeo AES+ está de vuelta con una reedición con salida HDMI y otras mejoras

Para los impacientes, sí… el popular The King of Fighters 2002 formará parte de este relanzamiento. Pero antes de entrar de lleno en los títulos que se podrán jugar en el sistema, vale la pena profundizar en las novedades y características de este dispositivo retro.

Según SNK y Plaion, el nuevo NeoGeo AES+ emplea el hardware original, lo que significa que, en lugar de replicar componentes internos de la máquina de 1991 o apoyarse en la emulación, emplea chips ASIC “rediseñados”. La buena noticia es que será capaz de correr de forma nativa software tanto de cartuchos nuevos como de antiguos.

Las compañías prometen que el dispositivo ofrece “la experiencia de juego retro más auténtica” gracias a que incorpora los mismos chips de la plataforma que debutó hace 35 años. Así es, básicamente es la misma consola, pero con mejoras sutiles.

NeoGEo AES+ es una nueva versión de la consola clásica, y debutará el 12 de noviembre de 2026 junto a una colección de juegos y accesorios

Una de las novedades principales es la incorporación de interruptores DIP en la parte inferior, lo que permite cambar al instante la velocidad del hardware, elegir el modo de visualización y ajustar el idioma. También cuenta con una salida HDMI de baja latencia, compatibilidad con resoluciones de hasta 1080p y BIOS de pantalla.

SNK también confirmó que la nueva versión de la consola clásica ofrecerá un bajo consumo de energía y será capaz de guardar de forma permanente las puntuaciones más altas de los usuarios en cada juego.

Llegó el momento de responder la pregunta más importante: ¿cuándo costará el NeoGEo AES+? La consola tendrá un precio bastante modesto de $249.99 USD, una cantidad muy baja en comparación con los $650 USD que valía el modelo original. El dispositivo debutará el 12 de noviembre, y tristemente no hay envíos para México.

SNK y Plaion confirman que no habrá envíos de la consola para México

¿Cuáles juegos acompañarán el lanzamiento del NeGeo AES+?

De acuerdo SNK y Plaion, el NeoGeo AES+ se lanzará a finales de este año con un total de 10 videojuegos. Afortunadamente, las compañías anunciaron que tienen la intención de añadir más títulos después del estreno.

La primera alineación es muy competente, pues incluye algunos de los lanzamientos más queridos por los fans. Posiblemente la joya de la corona sea The King of Fighters 2002, uno de los videojuegos de lucha más influyentes y populares en nuestra región. Otros títulos de lucha destacados son Garou: Mark of the Wolves y Samurai Shodown V Special.

Los fanáticos de las aventuras de acción estarán felices de saber que la entrega original de Metal Slug también formará parte de la lista de lanzamiento del NeoGeo AES+.

The King of Fighters 2002 regresará a la consola retro de SNK en compañía de otros clásicos de las arcade

Como se comentó previamente, el dispositivo será compatible con cartuchos nuevos y antiguos. Los videojuegos se pueden adquirir individualmente por $69.99 USD, pero también es posible comprar la Ultimate Edition que incluye todos los títulos junto a la consola.

Esta es la lista completa de los juegos que acompañarán el lanzamiento del NeoGeo AES+:

Big Tournament Golf

Garou: Mark of the Wolves

Magician Lord

Metal Slug

Over Top

Pulstar

Samurai Shodown V Special

Shock Troopers

The King of Fighters 2002

Twinkle Star Sprites

Pero cuéntanos, ¿cuál es tu título favorito de SNK? ¿Qué opinas del relanzamiento del NeoGeo AES? Déjanos leerte en los comentarios.

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