The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon ya tiene demos jugables en consolas y PC

La nueva entrega de Falcom permite probar historia y combates con progreso transferible al juego completo en su lanzamiento occidental.

La espera por The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon empieza a hacerse más llevadera. NIS America liberó 2 demos oficiales que permiten conocer esta nueva entrega antes de su lanzamiento en Occidente, con opciones pensadas tanto para fans de la narrativa como para quienes quieren ir directo a la acción.

La estrategia es clara: ofrecer un adelanto sólido de lo que propone el juego. Un demo se enfoca en la historia y la construcción del mundo, mientras que el otro pone el énfasis total en el combate y sus sistemas. Ambos buscan preparar el terreno para una de las entregas más ambiciosas de la saga.

Un prólogo cargado de tensión y misterio

El Story Demo permite jugar el prólogo completo del juego. Aquí regresan Van Arkride y la agencia Arkride Solutions en un momento crucial para el continente de Zemuria, que se prepara para su primera incursión espacial.

Este evento reúne a Van con Rean Schwarzer y Kevin Graham durante un ejercicio de entrenamiento de Marduk. Lo que comienza como una misión aparentemente rutinaria pronto escala hacia algo mucho más grande, con secretos antiguos y fuerzas que amenazan el equilibrio del mundo.

La narrativa plantea una pregunta central que guía toda la experiencia. ¿Qué se oculta más allá del horizonte? Esa incógnita marca el tono de una historia donde los caminos de sus protagonistas pueden separarse, pero su destino parece inevitablemente conectado.

El Story Demo ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC. Todo el progreso se podrá transferir al juego completo mediante el parche de día 1.

Combate directo en el Grim Garten

Para quienes prefieren la acción inmediata, el Battle Demo ofrece una experiencia centrada en el combate. Aquí se puede explorar el Grim Garten, un sistema de realidad virtual creado por Marduk que fue intervenido por la organización Ouroboros.

Este entorno permite elegir entre 3 equipos, liderados por Van, Kevin o Rean. Cada selección ofrece una muestra distinta del ritmo de batalla, las habilidades y la sinergia entre personajes, sin necesidad de un contexto narrativo extenso.

El Battle Demo funciona como una prueba directa del sistema de combate que definirá esta entrega. Es ideal para familiarizarse con sus mecánicas y evaluar su profundidad antes del lanzamiento final. Este demo está disponible exclusivamente en PlayStation 5 y PlayStation 4.

La fecha de lanzamiento está muy cerca

The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon llegará a Occidente el 15 de enero de 2026. Estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, a través de Steam, Epic Games Store y GOG.

¿Te llama más la atención el enfoque narrativo o prefieres probar primero el combate? ¿Crees que esta entrega puede ser un buen punto de entrada a la saga? Cuéntanos en los comentarios.

