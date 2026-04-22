Tifa Lockhart de Final Fantasy VII sería un personaje invitado en Street Fighter 6, y los fans de TEKKEN 8 están decepcionados

De acuerdo con un filtrador, la protagonista del JRPG de Square Enix se unirá a la plantilla en la Temporada 4 del juego de Capcom

Street Fighter 6 fue una bocanada de aire fresco para el género, sobre todo tras el estreno decepcionante de la entrega anterior de 2016. El videojuego de lucha mantiene el buen ritmo de actualizaciones y pronto recibirá al último personaje de su tercera temporada. Esto planeó una pregunta: ¿cuáles serán los próximos luchadores? Parece que Tifa Lockhart está en la lista.

La franquicia se mantuvo alejada por muchos años de las colaboraciones, y los únicos personajes “invitados” que aparecieron en las entregas anteriores fueron peleadores pertenecientes a otras series de Capcom, como Final Fight y Rival Schools.

Eso cambió con Street Fighter 6, pues Mai Shiranui y Terry Bogard de The King of Fighters y Fatal Fury se unieron al reparto de luchadores como parte de la segunda temporada de contenido descargable. Parece que una de las protagonistas de Final Fantasy VII también está en camino, pero los fans de TEKKEN 8 están tristes.

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Tifa Lockhart sería el próximo personaje invitado de Street Fighter 6

El videojuego de Capcom está a punto de cerrar su tercera temporada con la incorporación de Ingrid, que se unirá al roster próximamente. Por supuesto, los fanáticos empiezan a especular sobre cuáles serán los nuevos peleadores que formarán parte del plantel en futuras actualizaciones.

La compañía japonesa aún no hace un anuncio al respecto, así que deberemos ser pacientes; sin embargo, la comunidad descubrió una filtración de una fuente relativamente confiable que revela cuáles serán las supuestas nuevas incorporaciones a la plantilla de Street Fighter 6.

Este rumor proviene del usuario RnK_Clan, quien anteriormente predijo con precisión la lista de la segunda temporada del juego. Según esta persona, Vega, Mike Haggar de Final Fight y Gouken serán los próximos luchadores en formar parte del elenco del título de peleas.

Tifa Lockhart, Vega, Mike Haggar y Gouken aparecerán en la Temporada 4 de Street Fighter 6, según filtración

Esta alineación es bastante sólida, pero dejamos lo más sorprendente para el final. De acuerdo con la filtración, Tifa Lockhart de Final Fantasy VII Remake será el último personaje de la Temporada 4 de Street Figher 6.

Debemos tomar esta información con pinzas y esperar a que Capcom comparta detalles oficiales sobre la siguiente ronda de peleadores DLC; sin embargo, fuentes del medio TheGamer corroboran el informe y señalan que Tifa Lockhart será una luchadora invitada. El youtuber Rooflemonger también escuchó que tanto Vega como la protagonista del JRPG de Square Enix formarán parte del roster.

Fanáticos de TEKKEN 8 arremeten contra los rumores

Muchos coinciden que Tifa Lockhart es perfecta para aparecer en un videojuego de lucha. Al final del día, en los JRPG de la serie Final Fantasy tiene un estilo de peleas basado en ataques cuerpo a cuerpo y movimientos ágiles. Así pues, su posible incorporación en Street Fighter 6 tiene mucho sentido.

Dicho esto, hay un sector de la comunidad que está muy decepcionada. Por supuesto, hablamos de los fanáticos de TEKKEN 8, quienes reaccionaron con tristeza y enojo ante los rumores recientes.

Y es que, por mucho tiempo, los jugadores solicitaron que Tifa Lockhart apareciera en la más reciente entrega de la popular franquicia de Bandai Namco. Incluso el productor Katsuhiro Harada reconoció el entusiasmo de los fanáticos y abrió la puerta a la posibilidad de ver a la luchadora en el roster.

Si la filtración es real, parece que Tifa no aparecerá en TEKKEN 8

Dicho esto, parece que la compañera de Cloud compartirá pantalla con Ryu y Chun-Li, y no con Jin Kazama y Kazuya Mishima. Recordemos que TEKKEN ya tuvo 2 personajes invitados de la franquicia Final Fantasy: Noctis y Clive.

¿Te gustaría que Tifa Lockhart, Vega, Mike Haggar y Gouken aparezcan en la cuarta temporada del juego de Capcom? Déjanos leerte en los comentarios.

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