¿Tus juegos digitales caducarán en PlayStation? Usuarios de PS5 y PS4 están preocupados por un sistema DRM que llegó por sorpresa a las consolas de Sony

Fuentes aseguran que la medida de seguridad no se implementará y que sólo se trata de un error de una reciente actualización

La más reciente actualización para PS5 y PS4 llegó con una desagradable sorpresa para los jugadores. Cada vez más fanáticos de PlayStation reportan que Sony integró un polémico sistema DRM (Gestión de Derechos Digitales). Se trata de una medida de seguridad que exige a los usuarios hacer una verificación online de sus licencias digitales. En caso de no hacerlo cada cierto tiempo, pierden acceso a su contenido.

Como es de esperarse, la comunidad está alarmada con esta medida, pues la considera un movimiento anticonsumidor por parte de PlayStation. También hay mucha confusión al respecto, pues Sony no se ha pronunciado sobre el tema y algunas fuentes aseguran que se trata de un simple error que se corregirá con el tiempo.

La posible implementación de un sistema DRM genera mucha polémica. Los jugadores coinciden en que ponerle caducidad al contenido que pagaron es una medida predatoria, sobre todo cuando el formato digital es el que predomina en el ecosistema de la marca.

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Sistema DMR llega a las consolas de PlayStation y amenaza con bloquear el acceso a juegos digitales

El DRM es, en esencia, un sistema de seguridad que busca prevenir la piratería. Su uso es bastante polémico ya que depende de restricciones que nos perjudican. Implica hacer verificaciones online constantemente y, por consiguiente, conexión obligatoria a Internet. Además, puede provocar múltiples problemas de acceso a nuestro contenido y ser un verdadero dolor de cabeza si los servidores se caen o las empresas deciden cerrarlos.

Basta con recordar la controversia inicial del Xbox One, que requería verificaciones constantes de licencias, para comprender por qué el DRM tiene tan mala fama en la industria. Ahora, los jugadores de PlayStation están preocupados y temen que la medida de seguridad se implemente en PS5 y PS4 de una forma más agresiva.

Algunos usuarios se percataron que sus nuevos juegos digitales ahora tienen una cuenta regresiva de 30 días. Durante este periodo, deben hacer una verificación de su licencia online para evitar que el contenido se bloquee. El youtuber Modded Hardware advirtió sobre esta medida en un video reciente, en el que comprueba que los juegos digitales de PS5 y PS4 tienen una fecha de caducidad.

Un polémico sistema de comprobación de licencias digitales llegó a PlayStation

“Se ha implementado un sistema DRM terrible en todos los juegos digitales de PS4 y PS5. Cada juego digital que compres ahora requiere que inicies sesión en línea cada 30 días. Si compras un juego digital y no conectas tu consola a internet durante 30 días, tu licencia será eliminada”.

La noticia causó revuelo en la redes sociales, donde los jugadores de PlayStation y los entusiastas de la preservación protestaron en contra de la medida. Alertaron sobre sus peligros y lo devastadora que puede si los fans tienen problemas con la batería CMOS de sus consolas. En teoría, la restricción reactivó la infame CBOMB que afectó a PS5.

Por ahora, Sony sigue en silencio y no ha compartido detalles de esta polémica medida. Algunos jugadores aún tienen esperanzas, pues ciertas fuentes aseguran que se trata de un simple error y que no hay planes para integrar un sistema DRM más agresivo en PlayStation.

¿Una medida anticonsumidor o un simple error?

Ante la falta de información oficial por parte de Sony, la propia comunidad ha investigado qué hay detrás de esta medida de seguridad. De acuerdo con Does It Play?, cuenta de X dedicada a la preservación de videojuegos, tranquilizó a los fanáticos de PlayStation. Afirmó que no se trata de una medida anticonsumidor por parte de Sony, pues la verificación de licencias se activó de forma accidental.

“Recibimos información de una fuente anónima. El problema con el DRM de Sony no fue intencional. Por lo que sabemos, Sony rompió algo accidentalmente mientras solucionaba una vulnerabilidad. Sabían de la interfaz de usuario confusa desde hace tiempo, pero no lo consideraron urgente”.

Experto en preservación cree que todo se trata de un error

Si su información es correcta, entonces sólo es cuestión de tiempo para que Sony solucione el problema y la cuenta regresiva desaparezca de los juegos de PS5 y PS4. A pesar de esto, la preocupación de la comunidad permanece, pues temen que la compañía japonesa integre un agresivo sistema de DRM a su ecosistema de videojuegos en el futuro. Does It Play? recomendó a los jugadores seguir al tanto del tema y alzar la voz cuando sea necesario.

“Todos deberían estar atentos al temporizador DRM de PlayStation descubierto hasta que se solucione. Puede que esta vez no se haya activado a propósito, pero sigue existiendo. Algo similar a lo que Xbox recibió, con toda razón, durante la presentación de Xbox One”.

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