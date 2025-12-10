Ubisoft duda que Avatar: Frontiers of Pandora pueda correr en Nintendo Switch 2

El equipo creativo reconoce que no sabe si el ambicioso mundo de Pandora sería viable en la nueva consola híbrida.

Ubisoft sigue en la mira de muchos fans de Nintendo. El estudio ha apoyado de forma constante a la compañía, pero eso no significa que todos sus proyectos tengan un futuro asegurado en Nintendo Switch 2. Ahora, el equipo detrás de Avatar: Frontiers of Pandora fue cuestionado sobre la posibilidad de ver este espectacular mundo en la consola híbrida lanzada el 5 de junio de 2025. La respuesta dejó más dudas que certezas.

La pregunta surgió durante una entrevista reciente. Ahí, la directora Aoife O’Friel y la líder de diseño Amandine Lauer reconocieron que no están seguras de que el juego pueda funcionar correctamente en el sistema de Nintendo.

Ubisoft no lo descarta, pero tampoco lo ve seguro

Lauer fue clara cuando habló del tema. Dijo que no quiere especular porque simplemente no sabe si podrían lograr que el juego corra de forma satisfactoria en la consola. O’Friel reforzó la idea al señalar que tampoco tiene una respuesta sobre si el juego sería posible en el hardware actual de Nintendo.

Además, el equipo explicó que su enfoque ha estado en las plataformas objetivo actuales. Eso les permitió reforzar gráficos, sistemas y escala visual sin compromisos. La prioridad siempre fue garantizar un estándar técnico muy alto. Por eso, aunque Ubisoft ha llevado títulos exigentes a Switch 2, Avatar: Frontiers of Pandora podría ser un caso mucho más complejo.

¿Es realista esperar un port?

Aunque no se cerró la puerta por completo, la postura luce reservada. El juego debutó en 2023 como uno de los proyectos visuales más ambiciosos de Ubisoft. Su escala, densidad y exigencia gráfica lo colocan en una categoría difícil para hardware portátil, incluso con la potencia mejorada de Switch 2.

Por ahora, la respuesta oficial es simple: no saben si es posible.

¿Qué opinas? ¿Crees que Switch 2 podría manejar un mundo tan exigente como el de Pandora? ¿O este sería uno de esos títulos que deben quedarse fuera? Cuéntanos en los comentarios.

