Ubisoft explica por qué Assassin’s Creed Shadows ya no subiría más su resolución en modo portátil para Switch 2

Tras el parche de estabilidad, el equipo técnico aclara los límites del hardware y las prioridades de rendimiento en modo portátil.

La reciente actualización de Assassin’s Creed Shadows mejoró estabilidad y claridad visual en Nintendo Switch 2. Sin embargo, muchos jugadores esperaban un aumento de resolución en modo portátil. Ubisoft ahora responde de forma directa a esas expectativas.

¿Qué fue lo que dijo Ubisoft?

En una entrevista reciente, varios líderes técnicos del proyecto hablaron sobre los retos del port. Nicolas Lopez, Sebastien Daigneault y Bruno Champoux detallaron las decisiones clave durante el desarrollo. El tema principal fue el rendimiento en modo portátil.

Según el equipo, la versión portátil ya exige al máximo el CPU y el GPU. No existe margen suficiente para aumentar resolución sin comprometer estabilidad. Elevarla implicaría riesgos importantes para la experiencia general.

El GPU, explican, está especialmente saturado por cargas de cómputo constantes. Estas tareas son necesarias para mantener efectos, animaciones y sistemas del juego. Reducirlas afectaría directamente la calidad visual o el framerate.

Ubisoft afirma que el equilibrio actual prioriza fluidez sobre nitidez extrema. El objetivo es sostener una experiencia cercana a 30 fps. Para ellos, ese balance es preferible a una imagen más nítida con caídas frecuentes.

El juego se sigue viendo algo borroso en modo portátil

Esta situación explica por qué el juego luce más borroso en portátil frente al modo dock. No se trata de un descuido técnico, sino una decisión consciente basada en las limitaciones del hardware.

Aun así, el estudio no cierra la puerta por completo a mejoras futuras. Si se descubren nuevas optimizaciones, estas podrían reflejarse en una resolución dinámica más alta. No sería un cambio garantizado ni inmediato.

La aclaración llega después del parche que redujo crasheos y ajustó densidad de multitudes. Esa actualización ya mostró la disposición del equipo para seguir afinando el rendimiento. Sin embargo, los cambios visuales tienen límites claros.

Para los jugadores, el mensaje es transparente. Assassin’s Creed Shadows en Nintendo Switch 2 apunta a estabilidad constante. La versión portátil sacrifica nitidez para mantener una experiencia jugable y sólida.

Este enfoque puede no convencer a todos, pero deja claras las prioridades técnicas. Ubisoft parece más enfocada en pulir el rendimiento existente. Debido a esto, un salto visual importante en modo portátil de la híbrida luce poco probable por ahora.

¿Te parece razonable priorizar estabilidad sobre resolución en modo portátil? ¿Crees que futuras optimizaciones logren una imagen más nítida sin sacrificar rendimiento? Cuéntanos en los comentarios.

