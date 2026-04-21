Ubisoft habría cancelado en secreto un ambicioso juego estilo Animal Crossing tras casi 3 años de desarrollo

Un nuevo reporte sugiere que el proyecto, nunca anunciado oficialmente, ya habría sido descartado.

Los rumores en la industria no se detienen y ahora apuntan directamente a Ubisoft. Un nuevo informe asegura que la compañía francesa habría tomado una decisión importante con uno de sus proyectos más curiosos, aunque todo se mantiene en terreno no confirmado.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Según la información compartida por Insider Gaming, el estudio habría cancelado un juego inspirado en Animal Crossing que llevaba varios años en desarrollo. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la empresa.

Un proyecto que nunca vio la luz

De acuerdo con el reporte, el juego llevaba por nombre Alterra y se encontraba en desarrollo desde hace casi 3 años en Ubisoft Montreal. Aunque el título jamás fue anunciado públicamente, rumores previos en 2024 ya señalaban su existencia.

El informe indica que los empleados habrían sido informados sobre la supuesta cancelación recientemente. Incluso, se menciona que el equipo fue enviado a casa ese mismo día tras recibir la noticia. A pesar de lo llamativo de la situación, también se asegura que no hubo despidos relacionados con esta decisión.

Así era el supuesto Alterra

Los detalles filtrados pintan un juego bastante interesante. Alterra habría sido un simulador social con claras influencias de Animal Crossing: New Horizons, combinado con elementos de construcción similares a Minecraft.

El título apostaba por un estilo visual tipo voxel y permitiría a los jugadores recolectar materiales para construir libremente. Además, el mundo estaría dividido en distintos biomas llenos de criaturas y recursos únicos.

Uno de los elementos más curiosos eran los “Matterlings”, NPC que, según imágenes vistas previamente por el medio, tendrían un diseño similar a figuras de Funko Pop!. Estas criaturas formarían parte clave del mundo, ya sea para interactuar, combatir o recolectar recursos.

Nombres importantes detrás del rumor

El proyecto habría estado liderado por Patrick Redding como director creativo y Fabien Lhéraud como productor principal. Ambos perfiles tienen experiencia dentro de Ubisoft, lo que hace que el rumor tenga aún más peso.

Aun así, vale la pena insistir en que toda esta información proviene de fuentes no oficiales. Hasta que Ubisoft decida hablar al respecto, Alterra sigue siendo un proyecto envuelto en misterio.

¿Te habría interesado un juego de Ubisoft con estilo de Animal Crossing? ¿Crees que la compañía está tomando buenas decisiones con sus proyectos recientes? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente