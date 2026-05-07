Un conocido insider asegura que Illumination y Nintendo ya trabajan en una película de Star Fox para cines

Un nuevo rumor apunta a que la franquicia espacial podría dar el salto a la pantalla grande junto a Donkey Kong y Peach.

Las adaptaciones de videojuegos viven un gran momento y Nintendo quiere aprovecharlo al máximo. Tras el éxito de sus recientes proyectos, nuevos rumores sugieren que la compañía ya planea expandir su universo en el cine con más franquicias icónicas.

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En esta ocasión, el protagonista sería Star Fox, una de las sagas más queridas por los fans de Nintendo. Sin embargo, la información llega desde una fuente que ha generado dudas en el pasado.

Un rumor que pone a Star Fox en la mira del cine

El conocido insider DanielRPK aseguró en redes sociales que Nintendo y Illumination trabajan en una película basada en Star Fox. La información encendió la emoción de los fans, sobre todo ahora que se confirmó el regreso de la saga en con un nuevo juego para Switch 2.

Eso sí, el propio historial del filtrador invita a tomar el dato con cautela. DanielRPK ha acertado en algunas filtraciones, pero también ha fallado en otras.

Según su reporte, este proyecto formaría parte de una estrategia más grande de Nintendo para llevar varias de sus franquicias al cine y la idea suena lógica considerando el éxito reciente de sus producciones.

Nintendo e Illumination expandirían su universo cinematográfico

De acuerdo con el mismo rumor, Star Fox no sería la única apuesta en desarrollo. También existirían planes para películas de Donkey Kong y la princesa Peach.

Esto sugiere que Nintendo quiere construir algo similar a un universo compartido y la colaboración con Illumination sería clave, ya que el estudio tiene experiencia en animación comercial exitosa.

Por ahora, Nintendo no ha confirmado ninguno de estos proyectos. Tampoco hay detalles sobre historia, estilo visual o fecha de estreno.

Aun así, la posibilidad de ver a Fox McCloud y su equipo en la pantalla grande resulta muy atractiva. La franquicia tiene personajes carismáticos y acción espacial ideal para una película animada.

Habrá que esperar información oficial para saber si este proyecto es real. Mientras tanto, los fans ya imaginan cómo luciría una aventura de Star Fox en cines.

¿Te gustaría ver una película de Star Fox ? ¿Crees que Nintendo debería crear un universo cinematográfico con sus franquicias? Cuéntanos en los comentarios.

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