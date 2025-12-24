Un desarrollador de Toys for Bob revela que ya trabajan en un nuevo Spyro the Dragon

Un perfil de LinkedIn adelantó lo que muchos fans esperaban: el regreso del dragón púrpura estaría en desarrollo desde el año pasado.

Toys for Bob parece tener un proyecto importante entre manos y la sorpresa llegó sin trailer ni comunicado oficial. Bastó una actualización en LinkedIn para encender la conversación entre los fans de Spyro.

Donald Yatomi, desarrollador del estudio, reveló en su perfil profesional que comenzó a trabajar el año pasado en un nuevo Spyro the Dragon. El detalle no pasó desapercibido para la comunidad. Aunque el estudio no ha hecho un anuncio formal, la mención es clara y apunta a un regreso que muchos esperaban desde hace tiempo.

El mensaje que encendió las alarmas

La información surgió directamente del perfil de Yatomi, quien enumera su experiencia reciente dentro de Toys for Bob. Ahí aparece el trabajo en un nuevo proyecto de Spyro.

No hay detalles sobre plataformas, enfoque o ventana de lanzamiento. Sin embargo, el simple hecho de confirmar desarrollo activo ya es una noticia relevante para la franquicia.

Toys for Bob se ganó el respeto de los fans con Spyro Reignited Trilogy, una colección que revitalizó la saga clásica con gran cuidado. Desde entonces, el estudio quedó ligado al dragón.

¿Qué ha estado haciendo Toys for Bob?

Tras su trabajo con Spyro y Crash Bandicoot, el estudio vivió cambios importantes. Se separó de Activision y pasó a operar como desarrollador independiente.

Desde ese momento, no se había confirmado oficialmente cuál sería su siguiente proyecto. Esta revelación sugiere que Spyro sigue siendo una prioridad interna.

El hecho de que el desarrollo iniciara el año pasado indica que el proyecto podría estar en una etapa temprana o intermedia. Aún falta mucho por conocer.

Un regreso que muchos esperan

Spyro es una de las franquicias de plataformas más queridas de la era PlayStation. Su ausencia prolongada había generado dudas sobre su futuro. Por suerte, este movimiento apunta a que Toys for Bob busca apostar nuevamente por la nostalgia, pero con ideas frescas. Al menos, esa es la esperanza de los fans.

Por ahora, toca esperar un anuncio oficial que confirme el proyecto y despeje todas las incógnitas. La llama de Spyro, sin embargo, vuelve a encenderse.

