Un exdirectivo de Nintendo también cree que el precio de Switch 2 subirá tarde o temprano por factores globales

Inflación, chips y hasta el helio podrían empujar el costo de la consola en el futuro cercano.

La conversación sobre el precio de las consolas siempre genera debate entre los jugadores. Más aún cuando se trata de hardware reciente. Ahora, un exempleado de Nintendo encendió la discusión, otra vez, con una postura clara. Según su análisis, el costo de Nintendo Switch 2 podría aumentar en algún momento.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Durante una aparición en el podcast Kit & Krysta, este exlíder de ventas compartió su visión. Aunque su identidad se mantiene en el anonimato, sus declaraciones llamaron la atención, ya que su experiencia dentro de la compañía le da peso a sus palabras.

Factores globales que presionan el precio

El exdirectivo explicó que existen múltiples factores económicos que complican mantener el precio actual. La inflación sigue siendo un problema persistente en varios mercados. A esto se suman los aranceles, que afectan directamente la producción y distribución.

Otro punto clave es la creciente demanda de chips impulsada por la inteligencia artificial. Este fenómeno ha elevado los costos de memoria y componentes esenciales. Como resultado, fabricar consolas se vuelve más caro con el tiempo.

También mencionó el impacto del precio del petróleo. Cuando este sube, aumentan los costos de transporte y logística. Esto afecta toda la cadena, desde la producción hasta la llegada a tiendas.

Un detalle poco conocido es el papel del helio en la fabricación de semiconductores. Este recurso es esencial y está ligado a la producción de petróleo. Su escasez o encarecimiento impacta directamente en el hardware.

Nintendo podría retrasar el aumento, pero no evitarlo

El exejecutivo cree que Nintendo intentará retrasar cualquier aumento lo más posible. Para lograrlo, la compañía podría apoyarse en otras fuentes de ingresos. Productos como amiibo, mercancía oficial y colaboraciones ayudan a equilibrar las ganancias.

Otra estrategia sería impulsar las ventas digitales. Comprar juegos en formato digital puede resultar más barato para los usuarios. Esto podría suavizar el impacto de un eventual aumento en el precio del hardware.

A pesar de estos esfuerzos, el especialista considera que el aumento es inevitable. La cantidad de factores externos hace difícil mantener el mismo precio por mucho tiempo. Según su visión, Nintendo enfrenta un escenario poco común para la compañía.

El panorama actual obliga a adaptarse a condiciones económicas complejas y será interesante ver cómo responde la empresa ante estos desafíos. Por ahora, los jugadores deben estar atentos a cualquier cambio oficial.

¿Crees que Nintendo debería mantener el precio de Switch 2 el mayor tiempo posible? ¿Pagarías más por la consola si ofrece mejores beneficios digitales? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente