Si disfrutaste Final Fantasy VII: Remake, pero sentiste que Final Fantasy VII: Rebirth te obligaba a invertir demasiado tiempo en su mundo abierto, hay buenas noticias para ti.

Square Enix reveló durante el Tokyo Game Show que Final Fantasy VII: Revelation contará con una función que permitirá a los jugadores evitar parte de la exploración y el entrenamiento tradicional.

Podrás subir de nivel automáticamente para continuar la historia

De acuerdo con la información compartida durante el evento, Final Fantasy VII: Revelation incluirá una opción para aumentar automáticamente el nivel de los personajes hasta alcanzar el recomendado para avanzar en la historia principal.

De esta manera, los jugadores podrán evitar parte de las actividades necesarias para fortalecer a su equipo, como combatir contra enemigos para conseguir experiencia o recorrer el mundo en busca de recursos.

En otras palabras, esta función permitirá centrarse en la campaña sin tener que dedicar tanto tiempo a las tareas secundarias relacionadas con la progresión, algo que seguramente les encantará a los jugadores más “perezosos”, pues podrán dejar de lado buena parte de la exploración y continuar con la aventura de forma lineal.

Una respuesta a las críticas de Rebirth

La decisión de incluir esta característica estaría relacionada con los comentarios que recibió Final Fantasy VII: Rebirth, cuya propuesta apostó por un mundo abierto con numerosas actividades opcionales.

A diferencia de esa entrega, Final Fantasy VII: Revelation ofrecerá una experiencia más lineal, similar a la de Final Fantasy VII: Remake, para quienes prefieren concentrarse en la narrativa principal.

Por ahora, esta opción representa una alternativa para los jugadores, ya que quienes disfrutan explorar y subir de nivel por su cuenta podrán seguir haciéndolo.

¿Te gustaría utilizar esta función en Final Fantasy VII: Revelation o prefieres disfrutar de la progresión tradicional? ¿Crees que una experiencia más lineal será lo que necesita esta nueva entrega? Cuéntanos en los comentarios.

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