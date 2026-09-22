Nintendo tiene claro el rumbo que seguirá con Splatoon Raiders, el spin-off de la popular franquicia de disparos con tinta que llegó a Nintendo Switch 2. Aunque el título ofrece una cantidad considerable de contenido, algunos jugadores esperaban que siguiera el ejemplo de las entregas principales y recibiera una expansión importante.

Desafortunadamente para ellos, eso no sucederá. El equipo de desarrollo confirmó que no tiene planes de lanzar contenido descargable para el juego.

Splatoon Raiders no tendrá expansiones de contenido

En una entrevista con la revista japonesa Famitsu, los desarrolladores hablaron sobre el futuro de Splatoon Raiders y respondieron a las preguntas relacionadas con posibles DLC y actualizaciones.

De acuerdo con sus declaraciones, el proyecto fue concebido con una idea muy clara: ofrecer una experiencia completa sin depender de contenido adicional después de su lanzamiento.

Inoue, integrante del equipo de desarrollo, explicó que el enfoque del spin-off es diferente al de la serie principal:

“A diferencia de la serie principal, que evoluciona su jugabilidad mediante ajustes de balance y la incorporación de contenido, Splatoon Raiders fue desarrollado con el objetivo de ofrecer una experiencia completa tal como está”.

Por esta razón, el equipo no contempla lanzar expansiones ni actualizaciones que modifiquen el equilibrio del juego.

Solo habrá actualizaciones si se encuentran errores graves

Aunque Splatoon Raiders no recibirá DLC ni ajustes de balance planeados, esto no significa que Nintendo abandonará por completo el título.

El desarrollador aclaró que el equipo intervendrá cuando sea necesario para solucionar problemas técnicos importantes:

“No obstante, si se descubre un error crítico, lo solucionaremos según sea necesario”, afirmó Inoue.

De esta manera, los jugadores pueden esperar que el equipo atienda posibles fallos graves, pero no deberán hacerse ilusiones con una expansión que añada nuevas aventuras, mecánicas o una cantidad considerable de contenido.

Cabe mencionar que la decisión marca una diferencia con el modelo de soporte de los juegos principales de Splatoon, que han recibido actualizaciones y contenido adicional después de su lanzamiento.

¿Qué te parece la decisión de Nintendo de ofrecer Splatoon Raiders como una experiencia cerrada? ¿Te hubiera gustado que recibiera una expansión? Cuéntanos en los comentarios.

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