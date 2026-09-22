La espera por 007 First Light se hizo más larga de lo que muchos jugadores imaginaban. Aunque la nueva aventura de James Bond llamó la atención desde su anuncio, los retrasos han generado dudas sobre lo que ofrecerá en Nintendo Switch 2.

Ahora, IO Interactive aprovechó su presencia en el Tokyo Game Show para compartir nuevos detalles sobre esta versión, por lo que ya hay información sobre su desempeño que los usuarios deberán tener en cuenta.

007 First Light correrá a 30 fps en Nintendo Switch 2

De acuerdo con información compartida desde el Tokyo Game Show, 007 First Light funcionará a 30 fps en Nintendo Switch 2 cuando debute en la consola.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles técnicos de esta versión, la confirmación permite tener una idea más clara de lo que podemos esperar cuando el juego llegue a la plataforma.

El título estaba previsto originalmente para este año, pero IO Interactive confirmó recientemente que su lanzamiento se retrasó hasta marzo de 2027. La compañía explicó que necesita más tiempo para pulir el rendimiento del juego en la consola.

¿Por qué se retrasó la versión para Nintendo Switch 2?

Además de los problemas para conseguir que el juego funcionara con el nivel de calidad esperado, aparentemente hubo otros factores que influyeron en la decisión de retrasar su lanzamiento.

Según la información compartida desde el evento japonés, IO Interactive mencionó que también recibió “solicitudes del departamento de marketing” como uno de los motivos detrás del cambio de fecha.

Aunque no se ha explicado con precisión a qué se refería el estudio, el reporte especula que la decisión podría estar relacionada con el complicado calendario de lanzamientos de finales de 2026, que incluye títulos como Grand Theft Auto VI y el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Sin embargo, es importante señalar que esta posible relación con otros estrenos no ha sido confirmada oficialmente por IO Interactive, por lo que no se puede asegurar que haya sido un factor determinante.

La espera por James Bond continúa

Por ahora, 007 First Light llegará a Nintendo Switch 2 en marzo de 2027, aunque todavía no tiene un día de lanzamiento definido.

Estaremos atentos para informarte sobre cualquier novedad acerca de este estreno esperado en la consola híbrida de Nintendo.

¿Te decepciona que 007 First Light vaya a funcionar a 30 fps en Nintendo Switch 2? ¿Crees que el retraso permitirá que llegue en mejores condiciones? Cuéntanos en los comentarios.

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