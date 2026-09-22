Los fans de Pokémon tienen motivos para emocionarse, pues una reciente publicación en una de las cuentas oficiales de la franquicia en X volvió a poner sobre la mesa una posibilidad que muchos esperan desde hace años.

¿Se acercan novedades para los queridos juegos de Hoenn? Desde hace tiempo hay rumores sobre su posible regreso y ahora podría haber una pista en un canal muy confiable.

Un video que despierta las sospechas

La cuenta oficial de Pokémon compartió recientemente imágenes de Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire. Lo que llamó la atención de los seguidores es que los títulos aparecen ejecutándose en un emulador cuya identidad no ha sido confirmada.

Aunque el video no incluye un anuncio sobre nuevos lanzamientos, el detalle fue suficiente para que algunos jugadores comenzaran a especular sobre el futuro de estas entregas clásicas.

No obstante, por ahora no existe una confirmación oficial de Nintendo o The Pokémon Company sobre una versión para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2.

Aquí lo puedes ver:

¿Qué dice el rumor sobre su llegada a Switch?

Las especulaciones no son nuevas. En agosto de 2026, el informante Shpeshal Nick aseguró que Nintendo tendría planes de llevar Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire y Pokémon Emerald a su consola actual.

De acuerdo con el rumor, los 3 juegos llegarían por separado, con un precio de $20 USD cada uno y la supuesta ventana de lanzamiento estaría entre finales de septiembre y octubre de este año.

Sin embargo, es importante recordar que esta información no ha sido respaldada por los responsables de la franquicia y se trata únicamente de una especulación que ganó fuerza a raíz de dicha publicación en redes sociales.

Los fans de Hoenn tendrán que esperar

Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire debutaron en Game Boy Advance en 2002 y presentaron la región de Hoenn, además de introducir 135 nuevos monstruos de bolsillo.

Ambos juegos recibieron posteriormente una adaptación para Nintendo 3DS bajo los nombres Pokémon Omega Ruby y Pokémon Alpha Sapphire en 2014. Falta conocer si los veremos en alguna de las consolas híbridas.

¿Te gustaría que los juegos originales de Hoenn llegaran a Nintendo Switch 2? ¿Comprarías estas versiones si el rumor se hace realidad? Cuéntanos en los comentarios.

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