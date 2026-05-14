Un leaker asegura que Fire Emblem: Fortune’s Weave está a horas de mostrar un nuevo trailer con su fecha de lanzamiento

El filtrador afirmó que Nintendo mostrará nuevas escenas del RPG táctico y revelará cuándo debutará en Switch 2.

Los rumores alrededor de Fire Emblem: Fortune’s Weave volvieron a encender las redes sociales. Aunque el juego ya fue anunciado oficialmente por Nintendo y está confirmado para este año en Switch 2, todavía falta conocer su fecha de lanzamiento.

Por si te lo perdiste: Este es el calendario actualizado de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para los próximos meses

Ahora, un nuevo reporte asegura que la compañía compartirá en las próximas horas un nuevo trailer del esperado RPG táctico. La filtración también menciona que el video revelará por fin el día exacto de estreno. Según el leaker, el nuevo avance aparecería tanto en la aplicación Nintendo Today como en el canal oficial de YouTube de Nintendo.

La filtración apunta a un estreno en septiembre

De acuerdo con el rumor, Fire Emblem: Fortune’s Weave llegaría el próximo 17 de septiembre. El filtrador asegura que esa fecha aparecerá al final del nuevo trailer.

Por ahora, la información debe tomarse con cautela. El leaker todavía no cuenta con un historial completamente comprobado, así que varios fans mantienen dudas sobre la veracidad del reporte. Aun así, la filtración llamó la atención porque coincide con el periodo donde Nintendo suele compartir novedades importantes sobre sus próximos lanzamientos.

Los fans esperan conocer más detalles del juego

Desde su anuncio oficial, Fire Emblem: Fortune’s Weave se convirtió en uno de los títulos más esperados para Nintendo Switch 2. Sin embargo, todavía existen muchas preguntas sobre su historia, personajes y novedades jugables.

La franquicia viene de una etapa muy positiva tras el éxito de Fire Emblem Engage, lanzado originalmente en 2023. Por eso, muchos jugadores esperan que esta nueva entrega lleve la saga a un nivel todavía más ambicioso.

Si el rumor resulta verdadero, el supuesto trailer podría ofrecer un vistazo mucho más completo al proyecto y aclarar cuándo llegará finalmente a la consola híbrida. Por ahora, queda esperar para descubrir si Nintendo confirma el nuevo avance durante las próximas horas.

¿Tienes ganas de jugar Fire Emblem: Fortune’s Weave? ¿Crees que Nintendo revelará su fecha de lanzamiento hoy? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente