¿Un nuevo estudio para Hyrule? Creadores de Kena sueñan con hacer un juego de Zelda en el futuro

Ember Lab deja claro que la icónica saga de Nintendo marcó su infancia y sigue inspirando su trabajo actual.

El mundo de los videojuegos está lleno de sueños, pero pocos tan llamativos como trabajar en una de las franquicias más queridas de la industria. Ahora, el equipo detrás de Kena: Bridge of Spirits dejó claro que tiene uno muy especial.

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En una entrevista reciente, Ember Lab compartió su interés en desarrollar un título dentro del universo de The Legend of Zelda, una saga que marcó a toda una generación.

Un amor de toda la vida por Zelda

Josh Grier, COO de Ember Lab, explicó que el estudio tiene un fuerte vínculo emocional con la franquicia. Desde su infancia, los juegos de Zelda fueron una gran fuente de inspiración.

El creativo señaló que cada entrega de la saga sigue influyendo en su trabajo actual. Esto se refleja en el estilo artístico y tono de sus proyectos, por lo que el cariño del estudio por la serie no es nuevo. En 2016, el equipo creó el fan film Zelda: Majora’s Mask – Terrible Fate, un proyecto que mostró su respeto por la saga.

Ese corto fue una carta de amor para los fans y también dejó claro que el equipo entiende muy bien la esencia del universo de Hyrule.

Un sueño que depende de Nintendo

Aunque la idea suena emocionante, Ember Lab tiene claro que todo depende de una oportunidad real. Grier comentó que si surgiera la posibilidad, sería algo muy emocionante para el equipo.

Por ahora, el estudio está enfocado en su siguiente proyecto. Se trata de Kena: Scars of Kosmora, la secuela de su popular juego, que llegará más adelante este año.

Aun así, la puerta no está cerrada. La posibilidad de que un estudio externo trabaje en The Legend of Zelda siempre genera debate entre la comunidad. Nintendo suele cuidar mucho sus franquicias. Por eso, una colaboración así sería un movimiento importante para la compañía.

¿Te gustaría ver a Ember Lab trabajando en un nuevo juego de The Legend of Zelda? ¿Qué ideas te gustaría que implementaran en la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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