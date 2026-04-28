Un nuevo rumor sugiere que una película de Metroid apostaría por el terror y eso podría cambiar todo para Samus

Un reporte reciente indica que una de las grandes productoras quiere darle un giro más oscuro a la icónica franquicia de Nintendo.

La idea de una película de Metroid sigue tomando fuerza en la industria del cine. Aunque todo se mantiene como un rumor, cada nueva pista genera expectativa. Ahora, un nuevo reporte sugiere que el proyecto podría tomar un rumbo muy distinto al esperado.

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El conocido filtrador V Scooper compartió más detalles sobre lo que ha escuchado. La información apunta a que una de las compañías interesadas quiere darle un enfoque mucho más intenso a la historia de Samus Aran.

Universal buscaría un Metroid con tintes de terror

De acuerdo con el insider, Universal Pictures estaría interesada en llevar la película de Metroid hacia un terreno cercano al terror. La idea sería aprovechar la atmósfera solitaria y peligrosa que caracteriza a la saga.

Sin embargo, este enfoque no sería extremo. El reporte aclara que la cinta no buscaría una clasificación para adultos. En su lugar, intentaría encontrar un balance entre tensión, suspenso y accesibilidad para un público más amplio.

Este rumbo encajaría bien con la esencia de la franquicia. Juegos como Metroid Fusion y Metroid Dread ya han demostrado que el miedo y la tensión pueden ser parte clave de la experiencia.

Sony también sigue en la carrera, pero guarda silencio

Por otro lado, el reporte menciona que Sony Pictures sigue interesada en el proyecto. Sin embargo, no hay información clara sobre el enfoque que estaría considerando para la adaptación.

Esto deja la puerta abierta a distintas interpretaciones, una versión más orientada a la acción o a la ciencia ficción clásica también podría estar sobre la mesa.

Por ahora, es importante recordar que todo esto sigue siendo un rumor. Nintendo no ha confirmado oficialmente la existencia de una película de Metroid ni ha revelado acuerdos con estudios.

Aun así, la posibilidad de ver a Samus en la pantalla grande con un enfoque más oscuro suena bastante interesante. La franquicia tiene todos los elementos para ofrecer una experiencia distinta dentro de las adaptaciones de videojuegos.

¿Te gustaría que la película de Metroid tenga un enfoque de terror o prefieres algo más orientado a la acción? ¿Crees que Universal es la mejor opción para adaptarla? Cuéntanos en los comentarios.

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