Un nuevo universo cinematográfico de Sonic ya estaría en camino con una película para 2028

SEGA continúa expandiendo su exitosa franquicia en el cine y un nuevo proyecto habría salido a la luz gracias a registros de marketing.

La velocidad de Sonic se mide en anillos o pistas imposibles y también se refleja en el crecimiento constante de su presencia en el cine. Cada nueva película ha superado a la anterior en popularidad, audiencia y ambición. Ese éxito parece haber abierto la puerta a una etapa distinta para la franquicia en la pantalla grande.

Por si te lo perdiste: Conoce el calendario de estrenos en Nintendo Switch 1 y 2 para lo que resta de 2025 y en 2026

Durante los últimos años, SEGA ha dejado claro que su visión va más allá de las películas principales. La compañía ha hablado abiertamente sobre explorar historias alternas y proyectos derivados dentro del universo de Sonic. Ahora, un nuevo hallazgo apunta a que ese plan ya está en marcha.

Una nueva película de Sonic aparece en registros de marketing

De acuerdo con información detectada en listados de Marketing Partnerships, se ha descubierto una nueva película ambientada en el universo de Sonic the Hedgehog. El proyecto figura como un largometraje derivado, aún sin título oficial, y tiene como fecha tentativa de estreno el 22 de diciembre de 2028.

Por ahora, los detalles son limitados. El registro no especifica qué personajes protagonizarán esta nueva historia ni cómo se conectará con las películas principales. Aun así, la sola mención de un spin-off confirma que SEGA y sus socios buscan construir un universo cinematográfico más amplio.

El texto descriptivo del listado es claro en su intención. La producción se presenta como una nueva aventura que expande el universo de una franquicia que ya ha generado ingresos multimillonarios a nivel global.

El éxito del erizo azul impulsa nuevas historias

El crecimiento del cine de Sonic ha sido constante desde su debut. Cada entrega ha reforzado el interés del público y ha consolidado a los personajes como figuras relevantes fuera de los videojuegos. Esto ha permitido que SEGA considere proyectos más arriesgados y enfocados en personajes secundarios o nuevas perspectivas.

Un spin-off abre múltiples posibilidades narrativas. Personajes como Tails, Knuckles o incluso villanos icónicos podrían encabezar su propia historia. También existe la opción de introducir figuras completamente nuevas que amplíen el universo sin depender del arco principal.

La fecha de 2028 sugiere que el proyecto aún se encuentra en una etapa temprana. Sin embargo, el hecho de que ya exista un registro oficial indica que la planeación avanza con seriedad.

SEGA prepara el siguiente salto del universo Sonic

Aunque todavía faltan anuncios formales, este hallazgo refuerza la idea de que Sonic se convertirá en una franquicia cinematográfica de largo plazo. La estrategia parece clara: mantener el interés del público con nuevas historias mientras el universo sigue creciendo.

¿Qué personaje te gustaría ver protagonizando esta película derivada? ¿Crees que Sonic necesita un universo cinematográfico al estilo de otras grandes franquicias? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente