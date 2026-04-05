Un pequeño juego indie de $25 USD fue el estreno más vendido de marzo en Steam y superó a Crimson Desert y Resident Evil Requiem

Según el analista Rhys Elliott, el título independiente venció al esperado RPG de Pearl Abyss y la secuela de la franquicia de Capcom en PC

Es fácil creer que los grandes lanzamientos AAA dominan las listas de popularidad y son los únicos capaces de vender millones de copias en tiempo récord, pero la historia reciente demuestra una y otra vez que los títulos independientes y experiencias AA también pueden triunfar en Steam y el resto de plataformas.

Precisamente, un pequeño título indie se convirtió en la sorpresa del año y superó ampliamente las ventas en PC de 2 de los estrenos más esperados de la primera mitad de 2026: Crimson Desert y Resident Evil Requiem. Y según el informe, también generó ganancias multimillonarias en cuestión de semanas.

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Slay the Spire 2 la rompió en Steam

Por supuesto, nos referimos a Slay the Spire 2, el popular roguelike de cartas desarrollado por Mega Crit. A pesar de que debutó el mismo día que Marathon de PlayStation y Bungie, rápidamente escaló en las listas de popularidad y registró un pico máximo de más de 500,000 jugadores simultáneos en PC.

El estudio confirmó que el proyecto vendió la impresionante cantidad de 3 millones de unidades en apenas una semana, todo un logro al considerar que se lanzó en Steam bajo el formato de acceso anticipado. Ahora, un nuevo reporte nos deja dimensionar su alcance.

Según el reporte de la firma Alinea Analytics, Slay the Spire 2 fue el título más vendido en Steam durante marzo al despachar 5.3 millones de copias en su primer mes en el mercado. Esto significa que superó a Crimson Desert de Pearl Abyss y Resident Evil Requiem de Capcom.

Slay the Spire 2 fue la primera sorpresa de 2025 y ya vendió más de 5 millones de copias en PC, según analista

De acuerdo con el analista Rhys Elliott, el pequeño videojuego independiente generó $108 millones de dólares en ganancias sólo en Steam. Es importante remarcar que Mega Crit aún no proporciona datos de ventas actualizados ni brinda información oficial sobre los ingresos registrados hasta la fecha, por lo que debemos tomar estas cifras con pinzas.

Crimson Desert y Resident Evil Requiem fueron derrotados por un juego indie

El reporte también señala que Crimson Desert vendió la impresionante cantidad de 1.9 millones de unidades tan sólo en Steam durante el mes pasado, por lo que se convirtió en el segundo título más popular de la tienda de PC en marzo. El último informe oficial de Pearl Abyss reveló que el RPG superó la barrera de las 4 millones de copias en todas las plataformas.

En la lista de Alinea Analytics podemos encontrar otra sorpresa independiente. Hablamos de Climber Animals: Together, un simpático título cooperativo basado en físicas donde los jugadores deben superar circuitos llenos de plataformas. A pesar de que tuvo un debut discreto en 2024, a principios de este año resurgió gracias a su relanzamiento en China.

Según Rhys Elliott, el proyecto indie creado por Devotion Interactive vendió 1.2 millones de unidades en Steam durante marzo. Resident Evil Requiem, el aclamado survival horror de Capcom, también despachó esa misma cantidad en Steam y generó alrededor de $70 millones de dólares, de acuerdo con el reporte.

Estos fueron los videojuegos más vendidos durante marzo en Steam, de acuerdo con datos de Alinea Analytics

Curiosamente, Resident Evil 3 Remake vendió casi 1 millones copias en el mismo periodo, posiblemente gracias al éxito de la novena entrega principal y gracias a una oferta reciente de 90% de descuento. “Esta es otra razón por la que Capcom prioriza la PC: el público de Steam es mucho más receptivo a los descuentos agresivos”, comentó el analista.

Pero cuéntanos, ¿ya le diste una oportunidad a la secuela de Slay the Spire? Déjanos leerte en los comentarios.

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