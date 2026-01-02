Una de las mejores entregas de Final Fantasy podría llegar pronto a Nintendo Switch 2, sugiere Naoki Yoshida

Yoshi-P, productor del aclamado videojuego de rol de Square Enix, dejó caer la posibilidad de ver ports para la consola híbrida

Nintendo Switch 2 debutó a mediados de 2025 y presentó un catálogo bastante robusto de experiencias first-party y títulos de terceros, y el calendario de estrenos para 2026 y más allá también luce muy prometedor. Aunque aún es demasiado pronto para saber cuáles videojuegos llegarán al ecosistema, parece que los fans de Final Fantasy tendrán suerte.

La saga de rol es una de las más longevas en la historia de la industria de los videojuegos, pues desde su nacimiento durante la década de 1990 hemos visto múltiples secuelas numéricas, spin-off y títulos derivados. Parece que una de las mejoras entregas de la franquicia está en camino a los ecosistemas híbridos de la compañía japonesa.

Final Fantasy XIV estaría en camino a Nintendo Switch 2

Por supuesto, hablamos de Final Fantasy XIV, el exitoso y popular MMORPG que tuvo un relanzamiento en 2013 con A Realm Reborn. A pesar de sus más de 10 años de historia, aún mantiene una comunidad muy saludable y activa en todas las plataformas.

El título multijugador debutó para PlayStation y PC, pero a inicios de 2024 llegó a Xbox Series X|S con una excelente recepción. Durante meses, los jugadores se preguntaron si también era posible ver un port para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2. Parece que los fanáticos tienen motivos para mantener la esperanza.

Anteriormente, el productor Naoki Yoshida afirmó que el equipo estaba abierto a la posibilidad de lanzar el MMORPG en las plataformas de la compañía japonesa. En una entrevista a finales de 2024, también sentenció que tienen la intención de hacer que el juego esté disponible en la mayor cantidad de dispositivos posibles y mencionó los ecosistemas de Nintendo.

Hay grandes posibilidades de ver un port para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 de Final Fantasy XIV

Aunque desde entonces no hemos obtenido información relevante sobre un posible port para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 de Final Fantasy XIV, el desarrollador de Square Enix volvió a pronunciarse al respecto.

Durante un evento en vivo reciente en el que Yoshi-P respondió las preguntas de los fanáticos en un servidor japonés, el creativo habló directamente sobre un lanzamiento para las consolas híbridas. “En cuanto al Switch, esperen con ansias”, dijo el productor según una traducción proveniente del usuario Genki en Twitter.

Un port del MMORPG para Switch es muy posible

Se recomienda tomar estas declaraciones con cautela, pues provienen de una reacción en vivo y también podría ser inexacta debido a la traducción. Con esto en mente, es un completo misterio si Final Fantasy XIV finalmente llegará a alguna de las plataformas actuales de Nintendo.

Por supuesto, un port para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 enfrentaría multitud de retos técnicos. Al final del día, el MMORPG tiene más de una década de contenido y exige una infraestructura en línea sólida para evitar errores de red o problemas de lag.

Aunque muchos podrían creer que las consolas de la compañía nipona no tienen la potencia suficiente para correr Final Fantasy XIV, debemos recordar que el título de fantasía dio el salto a dispositivos móviles en China y se espera que el lanzamiento internacional de esa versión tenga lugar próximamente. Así pues, un port está en el terreno de las posibilidades.

Final Fantasy XIV, una de las mejores y más populares entregas de la saga de Square Enix, ya está disponible para móviles en China, ¿llegará a Switch?

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver este videojuego en las consolas híbridas? Déjanos leerte en los comentarios.

