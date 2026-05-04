Una filtración asegura que Resident Evil Requiem recibirá una gran expansión con Ada Wong y Leon más pronto de lo que se cree

El exitoso título de CAPCOM podría ampliar su historia este mismo mes con un esperado contenido protagonizado por 2 personajes icónicos.

El éxito de un juego moderno suele medirse en ventas, comunidad y conversación constante. En ese sentido, Resident Evil Requiem sigue dando de qué hablar. Cuando parecía que su ciclo inicial avanzaba con normalidad, una nueva filtración encendió las redes y emocionó a los fans.

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Diversas fuentes cercanas a la comunidad de datamining aseguran que CAPCOM ya tiene listo su primer gran movimiento post-lanzamiento. Y todo apunta a que llegará antes de lo esperado.

Una expansión con sabor clásico que reuniría a 2 leyendas

Según un conocido filtrador, el primer gran contenido descargable llevará por nombre Extraction. Este contenido no sería menor, ya que se trataría de una expansión centrada en la historia, algo que los fans siempre agradecen.

El detalle más llamativo es la supuesta aparición de Ada Wong, uno de los personajes más queridos de la franquicia. La filtración también indica que cruzará caminos con Leon S. Kennedy, lo que promete una narrativa cargada de tensión, acción y momentos memorables.

CAPCOM buscaría mantener el impulso del juego

El reporte sugiere que esta expansión llegaría en mayo, lo que encajaría con una estrategia clara de mantener el interés en el juego tras su exitoso lanzamiento. Aunque CAPCOM no ha confirmado nada oficialmente, el historial de la compañía da cierto peso a este tipo de movimientos.

En este caso, el enfoque en Ada Wong podría ofrecer una perspectiva distinta de los eventos principales. Además, su posible alianza o confrontación con Leon podría añadir nuevas capas al universo del juego.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores. Sin embargo, la coincidencia entre leakers y dataminers suele ser una señal interesante.

¿Te gustaría ver una nueva historia protagonizada por Ada Wong? ¿Crees que la relación con Leon puede dar uno de los mejores momentos del juego? Cuéntanos en los comentarios.

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