Una nueva actualización de Pokémon Pokopia corrige errores importantes y mejora la experiencia de juego

El creativo spin-off recibe su parche 1.0.3 con múltiples soluciones que apuntan a problemas de progreso y bugs molestos.

La aventura de construcción y exploración en Pokémon Pokopia sigue evolucionando con nuevas mejoras que buscan pulir la experiencia. El título sorprendió hace poco por su propuesta relajada y creativa, pero también presentó algunos problemas técnicos desde su lanzamiento. Ahora, sus desarrolladores responden con una actualización que promete arreglar varios de los errores más reportados por la comunidad.

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El nuevo parche ya está disponible y trae consigo cambios importantes que impactan directamente en el progreso y la estabilidad del juego. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Un parche cargado de correcciones clave

La actualización 1.0.3 se enfoca principalmente en solucionar errores que podían afectar seriamente la experiencia. Uno de los más notorios estaba relacionado con la Pokédex, donde algunos Pokémon desaparecían y no podían encontrarse, incluso usando la función de búsqueda.

Otro problema crítico ocurría al viajar a una Dream Island, ya que bajo ciertas condiciones el jugador terminaba en Pueblo Paleta sin poder regresar. Este bug ya fue corregido, lo que evita bloqueos en la progresión.

Además, se solucionaron errores que dejaban la pantalla en negro al cambiar de ciudad o avanzar el día dentro del juego. Este fallo hacía muy difícil continuar la partida, así que su corrección era urgente.

Mejoras en progreso, construcción y estabilidad

El parche también atiende múltiples fallos relacionados con la construcción y el manejo de hábitats. En algunos casos, era imposible reubicar zonas de Pokémon o completar proyectos hasta cambiar la fecha del juego. Estos inconvenientes ya deberían estar resueltos tras la actualización.

Otras misiones afectadas incluían objetivos en zonas como Bleak Beach y Sparkling Skylands, donde ciertas acciones impedían avanzar. También se corrigieron errores en las islas que provocaban desapariciones de Pokémon estacionales.

Finalmente, uno de los problemas más curiosos tenía que ver con la vibración del control, que podía quedarse activa de forma indefinida. Este bug ahora es mucho menos frecuente, mejorando la comodidad durante las sesiones largas.

Con este parche, Pokémon Pokopia da un paso importante para estabilizar su propuesta y mantener a los jugadores enganchados a su mundo creativo.

¿Ya notaste los cambios en esta nueva versión del juego? ¿Qué otros errores o mejoras te gustaría ver en futuras actualizaciones? Cuéntanos en los comentarios.

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