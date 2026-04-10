Uno de los juegos de superhéroes más aclamados llegará a Switch 2: filtración revela un port de Marvel para la consola de Nintendo

A pesar de que Switch 2 lleva menos de 1 año en el mercado, su catálogo de juegos es envidiable. Nintendo ha fortalecido su relación con estudios de terceros, lo que ha permitido que su consola reciba títulos que fueron la sensación hace tiempo. Hay buenas noticias para los fans de Marvel, pues todo indica que un aclamado juego de superhéroes llegará tarde o temprano al sistema híbrido.

El juego en cuestión debutó originalmente en 2021 y fue muy bien recibido tanto por la crítica como por los jugadores. De hecho, los usuarios del primer Switch pudieron disfrutarlo, pero por medio de la nube. Un registro sugiere que el título ahora llegará a Switch 2 con una versión nativa, lo que sin duda llamará la atención de los fans de Nintendo que no lo pudieron disfrutar en la generación pasada.

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Popular juego de Marvel llegaría pronto a Nintendo Switch 2

Para nadie es un secreto que los juegos de superhéroes han sido sumamente populares durante la última década. Las franquicias y personajes de Marvel y DC han llegado a los videojuegos con resultados mixtos, pues han entregado por igual juegos que conquistan a la crítica y otros que decepcionan rotundamente a los jugadores.

El género también ha deleitado a los fanáticos con algunas joyas como Marvel’s Guardians of the Galaxy, título desarrollado por Eidos-Montréal y distribuido por Square Enix. La aventura de Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon y Groot conquistó a los jugadores con una propuesta fresca que brilló en la mayoría de sus apartados.

Marvel’s Guardians of the Galaxy tuvo una excelente recepción entre la crítica y los fans

El juego recibió elogios y una calificación de 84 en Metacritic, así que muchos lo consideran uno de los mejores títulos basados en una IP de Marvel. A pesar de su excelente recepción, su lanzamiento en Nintendo Switch resultó decepcionante, pues las limitaciones del hardware sólo hicieron posible una versión en la nube. La buena noticia es que, al parecer, por fin tendrá una versión nativa para Switch 2.

Lo que pasa es que el Taiwan Digital Game Rating Committee, organismo de clasificación de videojuegos, mostró una versión de Marvel’s Guardians of the Galaxy para la actual consola de Nintendo. Regularmente, este tipo de registros indican un anuncio y un lanzamiento inminentes, así que todo parece cuestión de esperar para poder disfrutar el título de superhéroes en el sistema híbrido.

Clasificación del título para Nintendo Switch 2

¿Por qué Marvel’s Guardians of the Galaxy fue tan bien recibido?

Marvel’s Guardians of the Galaxy fue tan popular en su lanzamiento original por varios motivos. Para empezar, llegó después del rotundo fracaso de Marvel’s Avengers, juego como servicio que tropezó por su fórmula desgastada y su falta de encanto. En contraste, el juego de Eidos-Montréal fue una propuesta single-player que apostó fuerte por la narrativa.

El título destacó por su historia bien escrita, su sentido del humor y su entretenido sistema de combate. Marvel’s Guardians of the Galaxy también logró que cada uno de sus protagonistas brillara, con un fanservice para quienes disfrutaron las películas de la franquicia y la visión creativa de James Gunn.

La crítica amó su ciclo de juego, su banda sonora llena de música ochentera y su atractivo aspecto visual. Por ello, la posible llegada de Marvel’s Guardians of the Galaxy a Switch 2 es una excelente noticia; sin embargo, hay que dejar claro que ni Eidos ni Square Enix han confirmado el port por ahora.

El título llegó a Switch, pero sólo en la nube

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