Usar YouTube en Switch 2 era posible gracias a un juego gratuito, pero Nintendo bloqueó el acceso para que sus fans no vean videos en la consola

Un juego indie era la clave para acceder a la plataforma de Google en la consola híbrida

Las consolas se convirtieron en verdaderos centros de entretenimiento desde hace algunas generaciones. Además de permitirnos disfrutar nuestros juegos favoritos, también nos dan acceso a una infinidad de aplicaciones y plataformas para divertirnos con todo tipo de contenido. Nintendo apostó por este enfoque en el pasado, pero las cosas cambiaron con Switch y Switch 2, que ofrecen una experiencia basada únicamente en videojuegos.

Por ello, para muchos jugadores fue una sorpresa descubrir un método para usar YouTube en la actual consola híbrida de Nintendo. Gracias a un juego gratuito, los usuarios de Switch 2 pudieron acceder a la popular plataforma de video de Google, pero sólo momentáneamente. De acuerdo con reportes recientes, Nintendo ya bloqueó el método para disfrutar YouTube desde su consola.

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Éste juego gratuito permitió usar YouTube en Nintendo Switch 2

Switch 2 tiene las capacidades para ofrecer una oferta variada de entretenimiento más allá de los videojuegos; sin embargo, Nintendo quiere que sus fans usen la consola únicamente para jugar. Por ello, la empresa ha evitado lanzar aplicaciones de terceros que den acceso a servicios de streaming, videos o redes sociales.

A pesar de esto, los usuarios de Switch 2 encontraron un ingenioso método para usar YouTube desde su consola. Hacerlo era muy sencillo: bastaba con descargar Super Animal Royale de la eShop. La ventaja es que se trata de un título free-to-play, así que cualquiera puede descargarlo gratis y aprovechar el método sin gastar.

El juego de Pixile era la clave para usar YouTube en la consola de Nintendo

Una vez que se descargaba Super Animal Royale en la consola, bastaba ir a la sección de noticias desde el menú principal del juego. Desde ahí, era posible pulsar un icono para acceder a una sección de videos con las novedades más recientes del Battle Royale. Lo interesante es que el icono era en realidad un acceso al canal de YouTube del título.

Los jugadores se percataron que de esta forma podían disfrutar sus videos favoritos de YouTube en Switch 2, pero con algunos sacrificios importantes. La página de YouTube no funcionaba del todo bien; era imposible iniciar sesión y sólo se podía disfrutar contenido en una resolución de 360p. Pese a ello, el descubrimiento causó revuelo en la comunidad, lo que hizo que la noticia llegara a oídos de Nintendo.

Nintendo bloqueó el acceso a la plataforma de videos

La compañía se resiste a ofrecer aplicaciones de terceros en sus consolas. En parte, esto se debe a que la empresa ha desarrollado sus propias apps, como Nintendo Today! y Nintendo Music, para que los jugadores disfruten su contenido sin salir de su ecosistema. Por ello, no es una sorpresa saber que el método para usar YouTube en Switch 2 dejó de funcionar.

Diversos jugadores intentaron experimentar con el descubrimiento; sin embargo, se llevaron una decepción. Nintendo bloqueó el acceso a la plataforma de Google, así que Super Animal Royale dejó de ser una vía para ver videos desde la consola.

Los usuarios de Switch 2 reportan que ahora reciben un código de error al pulsar el ícono que llevaba a YouTube. En concreto, ven una pantalla blanca con el error 2800-1230 y un código QR para obtener asistencia. De esta forma, Nintendo insiste en que su hardware se use sólo para videojuegos. Mientras tanto, sus jugadores creen que tener la aplicación oficial de YouTube en sus consolas sería genial.

Ya no es posible usar YouTube en Switch 2

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