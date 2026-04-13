Veterana de Microsoft cree que cancelar The Last of Us Online fue lo mejor; critica a PlayStation por poner a Naughty Dog a hacer un juego como servicio: “¿dónde estaba la planificación?”

Laura Fryer cree que el prestigioso estudio no tenía las capacidades para dar soporte a un título tan ambicioso

Naughty Dog se metió en problemas por la obsesión de PlayStation con los juegos como servicio. El prestigioso estudio trabajó durante años en The Last of Us Online, pero sólo para cancelarlo cuando su desarrollo estaba prácticamente completo. Muchos jugadores le han reprochado a las compañías esta decisión, pues hay quienes consideran que hubiera sido mejor lanzarlo y probar suerte.

Laura Fryer, cofundadora de Microsoft Game Studios, opina lo contrario. Cree que la cancelación de The Last of Us Online fue lo mejor para Naughty Dog. En un video reciente, la veterana de la industria explicó su punto de vista sin dejar de lado las críticas hacia PlayStation, pues piensa que cometió un error al aprobar un proyecto de este tipo sin la planificación necesaria a largo plazo.

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La cancelación de The Last of Us Online fue algo positivo, según Laura Fryer

Vinit Agarwal, exmiembro de Naughty Dog, reveló recientemente que The Last of Us Online fue cancelado 24 horas antes de su revelación y que su desarrollo estaba 80% completado. Debido a esta información, muchos fanáticos de la franquicia se preguntan por qué PlayStation decidió dejar atrás el proyecto en lugar de lanzarlo y ver qué ocurría.

Laura Fryer opina que deshacerse de The Last of Us Online fue lo mejor para PlayStation y, sobre todo, para Naughty Dog. La exdirectiva de Microsoft comprende la frustración de los fans, pues la cancelación de un juego siempre es decepcionante. Sin embargo, piensa que los jugadores cometen un error al creer que la mejor opción era lanzarlo.

Para la veterana, The Last of Us Online representa “un ejemplo clásico de la falacia del costo hundido”. Sucede cuando un estudio ha invertido muchos años y millones de dólares en el desarrollo de un juego, pero no obtiene los resultados esperados. A pesar de esto, decide lanzarlo ya que “no tiene otra opción”. Fryer piensa que es una pésima decisión, pues los desarrolladores saben de antemano que “el soporte a largo plazo será pésimo”.

La cancelación del juego evitó un desastre mucho mayor

La desarrolladora está convencida de que Naughty Dog tomó el camino correcto al cancelar The Last of Us Online, pues evitó un escándalo por lanzar un juego inacabado, el agotamiento de su personal y un tropiezo casi seguro en su historial.

“Naughty Dog no hizo eso. Tomaron la decisión más difícil. Miraron el camino que tenían por delante y se dieron cuenta de que debían detenerse en lugar de arriesgarse a convertir todo el estudio en una operación de servicio en vivo que sólo podría sostener un gran título durante años. En mi opinión, fue la decisión correcta, aunque perjudicó al equipo que trabajó tan duro en ello. Eligieron volver a lo que era el pilar fundamental de su estudio: los juegos narrativos para un solo jugador”.

PlayStation cometió un error al aprobar el multijugador de la saga

Laura Fryer no está desconcertada con la cancelación del juego multijugador, pero sí con la decisión de PlayStation y Sony de dar luz verde al proyecto. Su opinión es contundente: cree que las compañías no hicieron el trabajo de planificación suficiente o que ignoraron las señales de alarma. Desde su perspectiva, era imposible que un equipo del tamaño de Naughty Dog pudiera dar soporte a un proyecto tan ambicioso como The Last of Us Online.

“Sigo volviendo a la gran pregunta de por qué empezaron este juego en primer lugar. ¿Dónde estaba la planificación? Los juegos como servicio no son un misterio. Hay muchos datos disponibles que podrían haber analizado para entender lo que implicaría desarrollar este tipo de juego. Cualquier líder de estudio podría haber hecho los cálculos sobre lo que un equipo del tamaño de Naughty Dog podría sostener de forma realista. Podrían haber visto con bastante claridad que un estudio de la escala de Naughty Dog nunca podría mantener un juego como servicio”.

Los juegos como servicio le cobraron factura a la saga

La veterana de Microsoft lanzó una dura crítica a PlayStation, pues piensa que un estudio con el pedigrí de Naughty Dog nunca tuvo que estar involucrado en un juego como servicio. Fryer cree que lo más grave fue permitir que el proyecto progresara tanto y que Sony se empezara a preocupar hasta la llegada de Bungie a PlayStation Studios.

“Pero en lugar de hacer ese análisis, siguieron adelante y dejaron que el juego avanzara. Lo dejaron en desarrollo durante 7 años. Finalmente, en 2023, se trajo a Bungie para hacer un análisis, y su ‘llamada de atención’ sobre la retención de jugadores y lo que realmente se necesita fue lo que terminó convenciendo a la gente de que podría ser un problema”.

El futuro de The Last of Us

Tras la cancelación del juego multijugador y varios relanzamientos, la franquicia está estancada, al menos en los videojuegos. Actualmente, el único proyecto activo y conocido es la Temporada 3 de la serie live-action de HBO, que regresará a la televisión en algún momento de 2027. Los próximos episodios narrarán la historia de Abby, así que Kaitlyn Dever tomará el rol protagónico.

Neil Druckmann, cocreador de la franquicia, publicó en días recientes un mensaje cargado de nostalgia. El desarrollador recordó los inicios de la franquicia, lo que muchos interpretaron como una pista de que continuará con un tercer juego. Sin embargo, otros fans piensan que el creativo se prepara para despedirse de la IP y retirarse, pero por ahora no hay nada confirmado.

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